»Jeg troede, det var en joke.«

Sådan siger 'Selling Sunset'-stjernen Chrishell Stause i den kommende tredje sæson af Netflix-realityserien. Ordene falder samtidig med, at den 39-årige ejendomsmægler bryder sammen i gråd.

I programmet fortæller hun historien om, hvordan hendes mand, 'This Is Us'-stjernen Justin Hartley, fortalte hende, at han ville skilles, og det var ifølge hende ikke en besked, der blev overleveret på den mest galante måde.

Den 43-årige Justin Hartley droppede hende nemlig simpelthen i en sms-besked. Det skriver People.

»Jeg fandt ud af det, fordi han sms'ede til mig, at vi havde søgt (om skilsmisse, red.). 45 minutter senere vidste resten af verden det,« siger Chrishell Stause i programmet til sin veninde og realitykollega Mary Fitzgerald.

»På grund af den her vanvittige måde, som det skete på, så vil folk have svar, og jeg vil også selv have fucking svar,« fortsætter hun.

Chrishell Stause og Justin Hartley mødte hinanden i 2016 og blev gift i 2017. I november 2019 kom det frem, at de skulle skilles.

»Jeg ved godt, at folk siger, vi kun var gift i to år, men altså, vi var sammen i seks år... I skænderier var det hans reaktion at sige: 'Jeg er færdig, jeg er færdig'. Jeg hader den slags impulsive ting, men jeg tænkte altid, at det bare var et problem, som vi kan arbejde os igennem,« siger realitystjernen om skilsmissen.

En skilsmisse, som hun i første omgang ikke troede var reel, men blot en trussel.

»Jeg talte med ham lige efter, fordi jeg troede, det måtte være en joke, men det var sådan set slutningen på kommunikationen mellem os. Hvad skulle jeg have sagt? Hvad siger du efter sådan noget?« lyder det fra Chrishell.

Den dag i dag er Justin Hartley kærester med skuespilleren Sofia Perna, som han mødte under indspilningerne til sæbeoperaen 'The Young and the Restless'.

Chrishell Stause har endnu ikke fundet kærligheden på ny.