En af stjernerne fra den populære ungdomsserie 'Glee' er nu kommet i modvind.

Den amerikanske skuespiller Lea Michele har nemlig mødt kritik, efter hun viste sin støtte til 'Black Lives Matter'-sagen på sociale medier.

Det var dog ikke beskeden, men nærmere konteksten, hun kom i modvind for.

Hendes besked var skrevet som støtte til kampen mod racisme, efter den afroamerikanske mand George Floyd døde i politiets varetægt sidste mandag, og den lød som følger:

Samantha Marie Ware ses her i midten ved en demonstration imod præsident Donald Trump. Foto: Derek R. HENKLE

'George Floyd fortjente ikke det her. Det her var ikke et isoleret tilfælde, og det må stoppe.'

Beskeden delte hun på sin Twitter-profil, hvor den altså langt fra kun høstede ros. For en af Micheles tidligere kollegaer fra 'Glee' gik nemlig også til tasterne.

'Husker du, da du gjorde mit første tv-job til et mareridt? Jeg mener at huske, at du fortalte alle, at hvis du fik muligheden, 'så ville du skide i min paryk', blandt mange andre traumatiserende mikroaggressioner, som fik mig til at sætte spørgsmålstegn ved en karriere i Hollywood,' skriver en rasende Samantha Ware, som selv er afroamerikaner. Hun er dog heller ikke den eneste, der har ting på hjerte.

For det er ikke en hemmelighed for fans af serien, at der har været problemer på settet. Eksempelvis skrev Naya Riviera, der også medvirkede, en bog om sit liv ved navn 'Sorry, not sorry,' hvor hun beskrev en fejde med Lea Michele.

Alex Newell ser også ud til, at have sine holdninger om den tidligere kollega Lea Michele. Foto: VALERIE MACON

'Hurtigt efter startede hun (Lea Michele, red.) med at ignorere mig, og det nåede det punkt, hvor hun overhovedet ikke sagde et ord til mig gennem hele sæson seks.'

En anden medskuespiller i 'Glee', som virker til at have problemer med Lea Michele, er Amber Riley. Hun kommenterede hele diskussion på Twitter, hvor hun blandt andet på et billede holder hånden frem, som om, hun har noget at tilføje.

Til sidst har også skuespilleren Alex Newell, en anden af de medvirkende i 'Glee', blandet sig i debatten med et 'meme', hvor der står 'Get her, Jade'.

Efter kontroversen var der stille i en periode fra Lea Micheles lejr, hvorefter hun kom med en undskyldning, som hun har uddybet overfor People.

Amber Riley reagerede også stærkt, da Michele var under anklage mandag. Foto: Angela Weiss

'Det, der betyder noget, er, at jeg helt klart har handlet på en måde, som har såret nogen,' skriver hun indledningsvist til bladet i en udtalelse, som fortsætter:

'En af de vigtigste lektier, man kan tage med sig fra de sidste uger, er, at vi skal tage tiden til at lytte og lære af andre menneskers perspektiv, lige meget hvilken rolle, man har spillet, eller lige meget hvad man kan gøre for at bekæmpe uretfærdigheder,' lyder det i hendes svar.

Hun understreger derefter, at hun ikke kan huske at have udtalt sig, som Samantha Ware påstår (uden at nævne det konkrete eksempel), og at hun ikke føler, hun dømmer andre på deres baggrund eller hudfarve, men at det ikke nødvendigvis betyder noget. Det betyder kun noget, at hun har såret nogen.

'Om det var mine priviligerede position eller perspektiv, som fik mig til at blive opfattet som ufølsom eller upassende til tider, eller om det var min umodenhed, og mig der bare var unødigt besværlig, så undskylder jeg for min opførsel og for den smerte, jeg kan have forårsaget,' lyder det ifølge People.