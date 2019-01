Den amerikanske stjernerapper DMX er igen på fri fod, efter at han fredag blev færdig med at afsone sin straf.

Den 48-årige rapper, der i øvrigt også er kendt som skuespiller fra flere film, er lidt af en vaneforbryder, og det er således ikke første gang, at han prøver at forlade et fængsel.

Ifølge CNN blev DMX løsladt fra et føderalt fængsel i West Virginia.

Det bekræfter en talsperson for rapperen, der har det borgerlige navn, Earl Simmons.

Earl Simmons, DMX, er nu en fri mand igen efter at have siddet inde for skatteunddragelse. Foto: DOMINICK REUTER Vis mere Earl Simmons, DMX, er nu en fri mand igen efter at have siddet inde for skatteunddragelse. Foto: DOMINICK REUTER

Den 44-årige rapper var en af de største hip-hop-stjerner i slutningen af 90'erne og starten af 00'erne.

Hans første fem album toppede hitlisterne i USA.

DMX blev anholdt i 2017 og senere fængslet for at have snydt det amerikanske skattevæsen for 1,7 millioner dollar svarende til 11 millioner kroner.

»Mens han tjente millioner fra sine sange, herunder hans 2003 hit ‘X Gon' Give it to Ya,’ gav DMX ikke noget af det til Skat,« lød det dengang anklageren i sagen.

Earl Simmons, DMX, er nu en fri mand igen efter at have siddet inde for skatteunddragelse. Arkivfoto Foto: DOMINICK REUTER Vis mere Earl Simmons, DMX, er nu en fri mand igen efter at have siddet inde for skatteunddragelse. Arkivfoto Foto: DOMINICK REUTER

Skatteunddragelsen var blot det seneste eksempel på, at rapperen har svært ved at holde sig på den rigtige side af loven.

Han har tidligere siddet i fængsel for ikke at betale det han skulle i børnepenge - et beløb på 400.000 dollar.

Og desuden er han tidligere blevet arresteret for eksempelvis besiddelse af stoffer samt dyremishandling.

Og også for at køre bil uden kørekort og med alkohol i blodet.