Det var voldsomme scener, der fandt sted i Capitol Hill onsdag aften, hvor vrede demonstranter trængte ind i Kongressen for at erklære deres utilfredshed med valgresultatet.

Indtil videre er i alt fire personer blevet bekræftet døde som følge af urolighederne, og det har efterladt en lang række kendte i chok.

På sociale medier fordømmer mange store stjerner både uromagerne og Donald Trump, som, de mener, har opildnet til volden.

'Hvorfor er folk overrasket over, at det her sker? Vi har i månedsvis fortalt jer, at han (Donald Trump, red.) tilskynder vold,' skriver skuespilleren Alyssa Milano på Twitter.

Alyssa Milano. Foto: LISA O'CONNOR

Også Marvel-stjernen Mark Ruffalo er rystet over uromagerne, der trængte ind i Kongressen klokken 20.30 onsdag aften dansk tid.

Han mener, at politiet ikke har gjort nok for at stoppe urolighederne.

'Forestil jer, at det var vores side, der stod bag det her. Der ville være floder med blod i gaderne, selvom ikke en eneste af os ville være bevæbnet. Det her bliver tilladt,' skriver han på Twitter.

Sangerinden Pink har også givet sit besyv med omkring situationen, som hun kalder 'upatriotisk' på det sociale medie.

Pink. Foto: SUZANNE CORDEIRO

'Som amerikansk statsborger samt datter til to veteraner og søster til en anden, er jeg flov over, hvad der sker i Washington. Det er hykleri og en skændsel,' skriver hun.

Skuespilleren Ashton Kutcher er forholdsvis kort for hovedet og opfordrer blot folk til at 'støtte en fredsfuld overlevering af magten'.

Hans Hollywood-kollegaer Armie Hammer og Edward Norton påpeger, at politiet – ifølge dem – ville have reageret helt anderledes, hvis det havde været 'Black Lives Matter'-demonstranter, der havde opført sig som Trump-tilhængerne bag urolighederne.

'Det er heldigt, at det her ikke er en 'BLM'-demonstration, for så ville de røvhuller virkelig få politiet efter sig,' skriver Armie Hammer og for medhold af Edward Norton.

Edward Norton. Foto: Tiziana FABI

'Hvis bevæbnede personer med farve – sorte, latinoer eller muslimer – stormede Kongressen for at stoppe overleveringen af magten efter et præsidentvalg, så ville politiet ikke svare igen med tåregas og gummikugler. De ville være blevet skudt og dræbt, før de overhovedet nåede ti skridt indenfor.'

Urolighederne begyndte onsdag eftermiddag amerikansk tid, hvor tusindvis af vrede demonstranter havde samlet sig foran Capitol Hill, da Joe Biden formelt skulle bekræftes som vinder af præsidentvalget.

Donald Trump har som bekendt ikke villet anerkende valgresultatet, da han mener, der er foregået svindel.

Uromagerne trængte ind klokken 14.30 lokal tid, hvilket blandt andet medførte, at en kvinde blev dræbt af et skud i brystet. Yderligere tre personer er siden erklæret dræbt.

Sådan så det ud, da vrede demonstranter stormede Kongressen. Foto: ROBERTO SCHMIDT

Donald Trump opfordrede på Twitter uromagerne til at tage hjem, men han skrev samtidig, at han 'elsker dem'.

Han er i forbindelse med urolighederne blevet midlertidigt udelukket på Facebook og Twitter, fordi de sociale medier mener, at hans opslag opildner til vold, ligesom at de fejlagtigt påstår, at der er foregået svindel ved det amerikanske valg.

Tidligt torsdag morgen dansk tid er der kommet styr på urolighederne, hvilket betyder, at de to kamre igen samlet og kan stemme om, hvorvidt de kan godkende valgresultatet.