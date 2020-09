Mens Covid-19-dødstallet i USA nærmer sig 200.000 og antallet af smittede snart runder syv millioner, kan millioner af amerikanere fortælle om deres nærkontakt med den usynlige dræber.

Og selvom coronakrisen uforholdsmæssigt er gået ud over USAs fattige, så er nogle af USAs rigeste og bedst kendte også røget på hospitalet med Covid-19.

I denne uge meddelte verdens bedst betalte actionstjerne Dwayne 'The Rock' Johnson, at også han var gået ned med flaget.

»Det har været én af de sværeste og mest udfordrende perioder jeg og min familie har gennemlevet. Men vi slap heldigvis igennem uden varige mén,« indrømmede 48-årige 'Jumanji'-stjerne via Instagram.

Actionstjernen Dwayne Johnson alias The Rock fortæller her på Instagram, at hele hans familie var smittet med Covid-19. Foto: INSTAGRAM @THEROCK Vis mere Actionstjernen Dwayne Johnson alias The Rock fortæller her på Instagram, at hele hans familie var smittet med Covid-19. Foto: INSTAGRAM @THEROCK

Det var angiveligt en nær ven af familien, der smittede The Rock, hans kone Laura Hashian og deres to døtre Tiana på to og Jasmine på fire år.

»Jeg ville ønske, at det bare var mig, der blev syg. Men vi fik det alle fire. Og det gik værst ud over min kone« siger Dwayne Johnson på Instagram.

Samtidig med at nyheden om The Rock-familiens nærkontakt med sygdommen, der på verdensplan har kostet knap 950.000 menneskeliv, tikkede en tilsvarende nyhed ind fra et filmsæt London.

Her var optagelserne til den kommende Batman-film endnu engang sat på stand-by, fordi den kappeklædte hævner, Batman selv havde fået Covid-19.

Robert Pattinson. Foto: ANDER GILLENEA - AFP Vis mere Robert Pattinson. Foto: ANDER GILLENEA - AFP

Ugen forinden var optagelserne netop blevet genoptaget efter en fotograf havde testet positiv for Covid-19 og alt stoppede. Og nu står arbejdet endnu engang stille, mens hovedrolleindehaver Pattinson selv ligger i sengen.

Ligesom tilfældet er iblandt 'almindelige' mennesker, bliver nogle stjerner hårdere ramt end andre.

Således måtte Mel Gibson over en uge på hospitalet, da han helt tilbage i april testede positiv for Covid-19. Og til avisen The Guardian fortæller Gibsons agent, at Mad Max-stjernen i dag har det fint og nu tester positiv for antistoffer. Et tegn på midlertidig immunitet.

Her er nogle af de andre superstjerner, der har testet positiv for Covid-19.

Neil Patrick Harris og ægtemanden, skuespiller David Burtka. Foto: ANGELA WEISS - AFP Vis mere Neil Patrick Harris og ægtemanden, skuespiller David Burtka. Foto: ANGELA WEISS - AFP

Neil Patrick Harris (Oscar-vært mm)

Både Harris selv, ægtemanden David Burtka og deres ni-årige tvillinger Gideon and Harper blev smittet.

»Først troede jeg bare, at det var influenza. Men så mistede jeg både min lugte- og min smagssans. Og så gik vi i isolation. Nu er vi alle raske. Men det var godt nok en barsk omgang,« skriver Neil Parick Harris på Instagram.

Antonio Banderas. Foto: JORGE GUERRERO - Ritzau Vis mere Antonio Banderas. Foto: JORGE GUERRERO - Ritzau

Antonio Banderas

På sin 60-års fødselsdag skrev den spanske Zoro-stjerne på twitter:

»Jeg fejrer den store dag i isolation - min Covid-19-test var positiv. Jeg har det efter omstændighederne godt. Jeg er bare lidt mere træt end sædvanligt.«

Alyssa Milano. Foto: ANGELA WEISS - AFP Vis mere Alyssa Milano. Foto: ANGELA WEISS - AFP

Alyssa Milano ('Charmed')

»Jeg troede, at jeg skulle dø. Tag den her virus alvorligt folkens. For mig varede det i to uger. Jeg kunne ikke trække vejret. Jeg kunne ikke holde maden i mig. Og hovedpinen var uudholdelig,« skrev Milano på Instagram.

Lena Dunham. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters Vis mere Lena Dunham. Foto: BRENDAN MCDERMID - Reuters

Lena Dunham ('Girls' - HBO-serie)

»Jeg skriver kun det her, så andre vil tage sygdommen alvorligt og ikke få det, som jeg havde det. Jeg kunne ikke lugte noget. Jeg kunne ikke smage noget. Jeg var træt, men kunne ikke sove. Og smerten i led og hovede var ulidelig.«

Sådan så Madonna ud på sin 'Jeg-har-haft-Covid-19-video' Foto: Instagram Vis mere Sådan så Madonna ud på sin 'Jeg-har-haft-Covid-19-video' Foto: Instagram

Madonna

Superstjernen, der netop nu arbejder på en spillefilm om sig selv, fandt først ud af, at hun havde haft Covid-19, da hun fik konstateret antistoffer i sit blod.

»Jeg troede blot, at det var en alvorlig influénza. Jeg føler mig meget heldig,« skriver Madonna på Instagram.

Sangerinden Pink og hendes tre-årige søn Jameson. Foto: VALERIE MACON - AFP Vis mere Sangerinden Pink og hendes tre-årige søn Jameson. Foto: VALERIE MACON - AFP

PINK

Både 'So What'-sangerinden og hendes tre-årige søn Jameson havde symptomer, før de i midten af april testede positiv for Covid-19. På twitter skrev hun:

»Det var ikke sjovt. Men vi var alligevel meget heldige. Vi isolerede os i flere uger. Og nu har vi det fint igen. Moralen for alle er: tag denne sygdom alvorligt, bær jeres ansigtmaske, hold social distance og tag hensyn til de mere sårbare i vores samfund.«

Listen over Covid-19 smittede stjerner inkluderer også:

Tom Hanks og hans kone Rita Wilson i isolation i Australien. Foto: MARK RALSTON - AFP Vis mere Tom Hanks og hans kone Rita Wilson i isolation i Australien. Foto: MARK RALSTON - AFP

Tom Hanks og hans kone Rita Wilson

Andrea Bocelli

Marianne Faithfull

Plácido Domingo

Jackson Browne