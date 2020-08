»Jeg er fuldkommen knust.«

Natten til lørdag kom det frem, at Hollywood-stjernen Chadwick Boseman - der især er kendt for at vække karakteren 'Black Panther' til live på det store lærred - er afgået ved døden som følge af en kræftsygdom. Og det har efterladt mange af hans kolleger i sorg.

Flere af de medvirkende fra 'Avengers'-filmene - som Chadwick Boseman spillede med i som karakteren 'Kong T'challa' fra 'Black Panther'-filmen - har på de sociale medier sendt en sidste hilsen til ham.

En af dem er skuespilleren Chris Evans, der spillede rollen som 'Captain America' i flere film med Boseman:

I’m absolutely devastated. This is beyond heartbreaking.



Chadwick was special. A true original. He was a deeply committed and constantly curious artist. He had so much amazing work still left to create. I’m endlessly grateful for our friendship. Rest in power, King pic.twitter.com/oBERXlw66Z — Chris Evans (@ChrisEvans) August 29, 2020

»Jeg er fuldkommen knust. Det er mere end hjerteknusende. Chadwick var noget særligt. En ægte original. Han var en dybt dedikeret og konstant nysgerrig kunstner. Han havde så meget fantastisk arbejde, han endnu manglede at skabe,« skriver han på Twitter og tilføjer:

»Jeg er uendeligt taknemmelig for vores venskab. Rest in power (hvil i styrke, red.), konge.«

Også skuespilleren Mark Ruffalo, der spiller rollen som 'Hulken' i Marvel-universet, som 'Avengers' hører til, er i sorg:

»Alt, jeg kan sige, er, at tragedierne, der ophober sig i år, kun er blevet mere dybe som følge af tabet af Chadwick Boseman. Sikke en mand, sikke et enormt talent,« skriver han på Twitter.

All I have to say is the tragedies amassing this year have only been made more profound by the loss of #ChadwickBoseman. What a man, and what an immense talent. Brother, you were one of the all time greats and your greatness was only beginning. Lord love ya. Rest in power, King. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 29, 2020

Skuespillerinden Brie Larson, der spiller 'Captain Marvel' i filmene, har delt et billede af sig selv sammen med Boseman:

»Jeg er beæret over de minder, jeg har. Samtalerne, grinene. Mit hjerte er hos dig og din familie. Du vil blive savnet og aldrig glemt. Hvil i styrke og fred, min ven,« skriver hun på Twitter.

Også Zoë Saldana, der især er kendt for rollen som 'Gamora' i Marvel-filmene, har sendt en sidste hilsen:

»Mit hjerte er så tungt lige nu. Din bortgang har ramt mig hårdt. Jeg vil fortælle mine sønner om dig altid. Du var en af de fineste mænd, jeg nogensinde har mødt i mit liv,« skriver hun på Instagram.

pic.twitter.com/Y8ZbFdpHCe — Brie Larson (@brielarson) August 29, 2020

Skuespilleren Chris Hemsworth, der spiller rollen som 'Thor' i filmene, sørger også:

»Jeg kommer til at savne dig, ven. Det er fuldstændig hjerteknusende. En af de mest venlige og oprigtige folk, jeg har mødt. Jeg sender kærlighed og støtte til familien,« skriver han på Instagram.

Det var familien til Chadwick Boseman, der natten til lørdag dansk tid oplyste, at skuespilleren var død af tarmkræft i en alder af 43 år.

I en udtalelse oplyser familien, at Chadwick Boseman blev diagnosticeret med tarmkræft for fire år siden.

Vis dette opslag på Instagram Gonna miss you mate. Absolutely heartbreaking. One of the kindest most genuine people I’ve met. Sending love and support to all the family xo RIP @chadwickboseman Et opslag delt af Chris Hemsworth (@chrishemsworth) den 28. Aug, 2020 kl. 8.40 PDT

»En ægte kriger. Chadwick holdt ud igennem det hele og gav jer mange af de film, som I elsker så meget,« siger hans familie.

Han døde i sit hjem i Los Angeles omgivet af sin kone og familie.