Der er 34 års forskel på parret, der nu venter deres første barn sammen.

For sangerinden Katharine McPhee er 36 år og hendes mand, musikproducer, David Foster, er 70 år.

Det er det amerikanske ugeblad People, som har fået bekræftet at parret, som mødte hinanden under talentprogrammet 'American Idol', skal være forældre.

For Katharine McPhee er det første gang, men anderledes står det til for David Foster. Han har nemlig i forvejen fem døtre i alderen 34 til 50 år.

I et tidligere interview har hans ene datter Erin Foster fortalt om, hvordan det var at få Katharine McPhee ind i deres liv:

»Interessant nok så har aldersforskellen kun været positiv. Vores far kommer fra en generation, hvor kvinder er mere passive. Og han er også passiv omkring sine egne følelser. Katharine har virkelig fået ham til at åbne op,« fortalte Erin Foster og uddybede:

»Hvis jeg var uvenner med min far, så sagde Katharine til ham, at han skulle tage sin telefon og ringe tilbage til sin datter. Hun skubber ham til at være mere følsom og sårbar.«

I 2006 vandt Katharine McPhee en andenplads i den femte sæson af det populære talentprogram og det var altså her, at David Foster agerede mentor for den unge sangerinde. De blev dog først gift i 2019.