Huset blev købt i efteråret 2018, men lidt over 12 måneder senere er huset blevet sat til salg igen.

Huset, der har beliggenhed på Århusvej i Helsingør, tilhører sanger Silas Bjerregaard og balletdanser Cecilie Lassen.

Kendisparret forklarer i en sms-besked til B.T., hvorfor de allerede har valgt sætte huset til salg:

'Vi har sat vores hus til salg på grund af ændrede jobsituationer,' skriver Bjerregaard og Lassen.

De tilføjer, at de har haft det godt i Helsingør, men at de også er nødt til at tænke på deres familie:

'Vi har været super glade for at bo i Helsingør, men har brug for at være tættere på arbejdet i København for at få hverdagen som småbørnsfamilie til at hænge sammen,' slutter de.

Parrets hus kan blive dit for 4.595.000 kroner, og du kan se salgsopslaget her.

Silas Bjerregaard og Cecilie Lassen fik sammen sønnen, Alvin, tilbage i 2017, og han er i dag to år.

Turboweekend kommer med nyt album. Vis mere Turboweekend kommer med nyt album.

Den tidligere 'Danmark har talent'-dommer Cecilie Lassen fortæller i podcasten 'To The Moon Honey', at fødslen af Alvin været utrolig hård for hende, men at hun er begyndt at få det bedre.

Lassens hårde periode betød, at Bjerregaard måtte varetage familien, og det gik ud over hans engagement i bandet Turboweekend.

Siden Silas Bjerregaard stoppede i 'Turboweekend' i 2018, har han været på soloturné i 2019.

Den tendens forsætter han i 2020, hvor han skal give koncert i forskellige danske kirker fra 22. februar til 6. marts.