Fra han fik øje på hende første gang, vidste han, at hun har hans drømmekvinde.

Siden fandt de sammen og har dannet par i 16 år. Men nu er det slut. Film- og tv-stjernerne Jason Momoa og Lisa Bonet skal skilles.

Det oplyser de i en fælles udtalelse, som er blevet delt på førstnævntes Instagramprofil natten til torsdag.

»Vi har alle følt presset og ændringerne af disse foranderlige tider. En revolution er på vej, og vores familie er ingen undtagelse,« lyder det blandt andet i opslaget, som fortsætter:

»Og derfor deler vi vores familienyhed: At vi går fra hinanden i vores ægteskab.«

Videre forklarer parret i deres udtalelse, at de ikke deler det med omverden, fordi de selv mener, at det er 'nyhedsværdigt':

»Men (vi gør det, red.), så når vi fortsætter vores liv, at vi kan gøre det med værdighed og ærlighed,« lyder det.

Parret mødte ifølge CNN hinanden på en jazzklub tilbage i 2005 – flere år før, at den i dag 42-årige Jason Momoa fik sit store gennembrud i rollen som Khal Drogo i tv-serien 'Game of Thrones' og senere fik rollen som 'Aquaman', ligesom han senest har medvirket i blandt andet storfilmen 'Dune'.

Jason Momoa og Lisa Bonet ses her sammen i 2019. Foto: Nick Agro

På det tidspunkt var 54-årige Lisa Bonet omvendt et stort navn, da hun tilbage i 1980erne blev kendt for at spille rollen som Denise Huxtable i hitserien 'The Cosby Show'.

Det var netop i den tv-serie, at Jason Momoa som barn for første gang fik øje på den 12 år ældre kvinde:

»Lige siden jeg var omkring otte år og så hende på tv, var jeg helt: 'Mor, hende vil jeg have',« fortalte han med et grin ifølge CNN i 2017 i tv-programmet 'The Late Late Show'.

I deres udtalelse skriver parret videre, at der stadig er kærlighed mellem dem på trods af bruddet:

»Vi sætter hinanden fri,« lyder det blandt andet.

Parret har sammen to børn; datteren Lola fra 2017 og sønnen Nakoa-Wolf, der kom til verden et år senere, og i udtalelsen gør de det klart, at de står sammen om dem.

Fra forholdet med sangeren Lenny Kravitz har Lisa Bonet også datteren Zoë Kravitz, der har fulgt i moderens fodspor som skuespiller.