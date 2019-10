Skuespilparret Christina Hendricks og Geoffrey Arend er gået fra hinanden efter tolv års parløb og ti års ægteskab.

De vil fortsat forsøge at samarbejde om deres to hunde og beder om fred og ro til at finde sig selv hver for sig.

'For 12 år siden forelskede vi os i hinanden og blev partnere. Vi slog vores to fantastiske familier sammen, grinede sammen utallige gange, fik skønne venner og blev velsignet med utrolige muligheder,' skriver parret i en fælles udtalelse på Instagram.

44-årige Christina Hendricks er bedst kendt fra sin rolle som Joan Holloway i hitserien 'Mad Men', mens 41-årige Geoffrey Arend i øjeblikket kan ses som Matt Mahoney i den politiske dramaserie 'Madam Secretary'.

Efter 12 års forhold og ti års ægteskab er Geoffrey Arend og Christina Hendricks gået fra hinanden. Foto: LISA O'CONNOR Vis mere Efter 12 års forhold og ti års ægteskab er Geoffrey Arend og Christina Hendricks gået fra hinanden. Foto: LISA O'CONNOR

'I dag tager vi et stort skridt sammen, men hver vores vej. Vi vil altid være taknemmelige for den kærlighed, vi har haft til hinanden, og vi vil for evigt samarbejde for at opfostre vores to smukke hunde,' fortsætter de.

Christina Hendricks fortalte i 2014, at parret havde fravalgt børn, men i stedet havde valgt at berige deres parforhold med hunde.

»Vi har bestemt os for, at vi ikke rigtig er interesserede i at få børn. Det virker, som om det er forventet, at man har lyst til det,« sagde den dengang 38-årige skuespiller til Health Magazine

»Vi har fået en hundehvalp, og det er min måde at starte familie på. Folk siger, at det er sådan man øver sig på at blive forældre, men hvis jeg øver mig på noget, så er det at blive mor til endnu en hundehvalp.«

Christina Hendricks og Geoffrey Arend har været gift siden 2009. Her ses de i 2012. Foto: ROBYN BECK Vis mere Christina Hendricks og Geoffrey Arend har været gift siden 2009. Her ses de i 2012. Foto: ROBYN BECK

Hun tilføjede, at folk altid prøvede at overbevise dem om, at det nok skulle komme en dag. Og hun ville da heller ikke afvise, at parret en dag skulle få lysten til at sætte børn i verden.

Det skete dog aldrig.

På Instagram viser Geoffrey Arend da også, hvor meget hundene betyder for ham, og hvordan han søger trøst i sin ene pelsklump midt i skilsmissen.

'Hver gang du er nede, så klem dig ind mellem hunde. Kan ikke anbefale det nok,' skriver han.