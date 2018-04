I december brugte kendiskokken Jamie Oliver omkring 30 millioner kroner af sine egne penge på at puste liv i sin italiensk restaurantkæde, 'Jamie's Italian'.

Men på trods af det måtte han lukke 12 ud af 37 restauranter i Storbritannien i januar.

Og nu har han valgt at stoppe hele sit engagement down under.

Således sælger han fem ud af seks restauranter i Australien til den australske virksomhed Hallmark og lukker den sjette. De fem restauranter i Sydney, Perth, Brisbane, Adelaide og Parramatta fortsætter som Jamies Italian, men som franchises. Det sker efter virksomheden 'Jamie Oliver Restaurant Group Australia', som er ejet af 'Jamie’s Italian Ltd' er røget under administration på grund af økonomiske kvaler.

Det skriver The Guardian.

Salget betyder, at Jamie Oliver ikke længere har aktier i de australske restauranter, men han er bundet til at arbejde sammen med Hallmark om at videreudvikle Jamies Italian-restauranter i Australien.

De seneste tilgængelige tal fra Jamie's Italian i Storbritannien viser, at selskabet havde omsat for omkring én milliard kroner i 2016, men havde et tab på omkring 90 millioner kroner før skat.

Selv om tilbagegangen har medført et stort minus for Jamie's Italian, er der dog lyspunkter i resten af kokkens imperium.

Både 'Jamie's Italian International', der driver restauranter på franchisebasis uden for Storbritannien og 'Jamie Oliver Licensing', der sælger rettigheder til at producere alt fra stegepander og krydderier med 'Oliver'-navnet, tjener nemlig penge - i alt havde de to virksomheder et overskud på 9,3 millioner pund (78,2 millioner kroner, red.) i 2016.