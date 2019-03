Efter sammenlagt 11 år hos Noma og flere år som René Redzepis højre hånd søger Torsten Vildgaard nye jagtmarker igen.

Den danske michelinstjernekok forlader nemlig det eksklusive Noma 2.0, som for nyligt fik to michelinstjerner. Han vil åbne sit eget sted.

»Det har hele tiden været aftalen med René, at jeg kun skulle være på det nye Noma i en begrænset periode for at hjælpe til med etableringen. Og nu er tiden altså kommet, hvor jeg kan mærke, at jeg er klar til at starte for mig selv på allerhøjeste niveau,« siger Torsten Vildgaard til Berlingske.

Han fortæller til B.T. at han endnu ikke har forladt sin stilling hos Noma, men at det formentlig snart kommer til at ske.

»Planen er, at jeg inden for kort tid skal arbejde fuldtid på projektet. Det er et meget seriøst projekt, og det kræver, at man helliger sig det,« siger den 39-årige kok.

Det er dog ikke første gang, at Vildgaard forlader Noma. I 2012 åbnede han sammen med Claus Meyer Restaurant Studio på Havnegade i København.

Tre måneder efter åbningen blev den tildelt en michelinstjerne - danmarkshistoriens hurtigste.

Fire år senere stoppede han hos Studio for at hjælpe René Redzepi med Noma 2.0.

Her ses Torsten Vildgaard på Restaurant Studio. Foto: Asger Ladefoged Vis mere Her ses Torsten Vildgaard på Restaurant Studio. Foto: Asger Ladefoged

Vildgaards nye projekt kommer også til at sigte højt.

»Det skal være på højeste gourmetniveau,« siger han og fortsætter:

»Det er højt at gamble og sige, at man går efter tre michelinstjerner, men jeg kunne godt tænke mig at få indfriet drømmen om at få to stjerner på sigt. Det er ikke noget, man bare lige trækker i en automat. Det kræver jo hårdt arbejde.«

På stående fod mangler Torsten Vildgaard en del ting for at få projektet op at køre heriblandt lokaler og en samarbejdspartner, der kan være med til at finansiere det.

»Jeg har ikke alle de mange penge, der skal til for at åbne sådan sted. Så jeg håber på at finde en partner, som tør drømme stort.«

Vildgaard oplyser, at den sagtens kan komme til at ligge udenfor den danske restauranthovedstad København. Sammen har han med konen gennem ti år, Josephine, to piger på fire og syv år. Derfor skal hele pakken gå op, når han vælger lokationen for sit nye projekt.

»Familien og jeg er rimelig åbne for de tilbud, der måtte dukke op. Men jeg har da en forkærlighed for København. Der er så mange dygtige spillere. Konkurrencen er hård. Derfor tror jeg, det bliver et lille sted, hvor man ikke nødvendigvis skal være afhængig af, at 40 pladser skal være fyldt op.«

Han løfter sløret for, at det formentlig kommer til at være en voksen udgave af Restaurant Studio, som han åbner, der serverer klassisk mad. Det har været en spændende proces, og han takker især konen.

»Jeg har en sej kone. Det må jeg sige. Det er også hende, der til tider presser mig lidt ud over kanten. Hun har en stor indsigt og kærlighed til faget og har været en stor støtte for mig,« siger han og slår fast, at han er dybt motiveret.

»Det var også lige det, man skulle mærke efter undervejs. Jeg har et fantastisk job på Noma, men jeg har bare den her energi og lysten til at prøve mig selv af igen.«