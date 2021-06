Christiane Amanpour har i flere år været en af CNN's mest berømte og populære værter, men de seneste par uger har hun til stor undren ikke figureret på skærmen.

Nu afslører den 63-årige journalist, at der er en yderst trist årsag til fraværet.

Hun er nemlig blevet diagnosticeret med kræft i æggestokkene.

Det fortalte hun selv under en liveudsendelse mandag. Det skriver blandt andre CNN og New York Times.

Christiane Amanpour (højre) med Tyskland forbundskansler, Angela Merkel, under en prisuddeling i 2019. Foto: HAYOUNG JEON Vis mere Christiane Amanpour (højre) med Tyskland forbundskansler, Angela Merkel, under en prisuddeling i 2019. Foto: HAYOUNG JEON

»Jeg har haft en vellykket større operation for at få fjernet æggestokkene og gennemgår nu flere måneders kemoterapi,« fortalte stjernejournalisten i begyndelsen af ​​sit eget daglige tv-program på CNN, der hedder det samme som hendes efternavn – nemlig 'Amanpour'.

Christiane Amanpour er en af verdens førende journalister og er en af de få af slagsen, som mange af verdenslederne følger på Twitter.

Hun er kendt for at berette om konflikter fra hele verdens brændpunkter, men har ikke været at se på skærmen i de seneste fire uger.

Amanpour sagde i sit indslag mandag, at hun fortæller offentligheden om sin kræftdiagnose, fordi hun på denne måde håber at kunne opfordre andre kvinder til at gå til deres regelmæssige screeninger.



»Jeg fortæller dette både for at være åben om det, men samtidig mest som et opråb om at huske at gå til lægen og få taget celleprøver,« siger hun blandt andet i indslaget, som hun efterfølgende selv har delt på Twitter:

Some personal news from me: pic.twitter.com/D5noRnfXfA — Christiane Amanpour (@camanpour) June 14, 2021

Christiane Amanpour delte sit opslag mandag aften, og det har allerede fået flere tusinde kommentarer, som hovedsageligt roser journalisten for at turde stå frem med sin diagnose.

Også CNN's præsident, Jeff Zucker, har kommenteret Amanpours sygdom.

»Som kræftoverlever vil jeg også opfordre folk til at lytte til deres krop og til at få foretaget så mange kræftundersøgelser som muligt. Os fra CNN-familien ønsker Christiane held og lykke på vejen mod fuld helbredelse.«

Som følge af sygdommen skal Christiane Amanpour gennem flere måneder med kemoterapi, og hun vil derfor gå ned i tid således, at hendes nyhedsprogram i den kommende periode kun vil blive sendt mandag til onsdag.