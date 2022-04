75-årige Paul Aster er kendt for et langt og succesrigt forfatterskab.

Men nu er der en helt anden og meget tragisk grund til, at hans navn dukker op i det amerikanske mediers spalter.

Hans søn, Daniel Auster, er nemlig blevet anholdt – sigtet for at slå sin kun 10 måneder gamle datter ihjel.

Det skriver New York Times.

Pigen, Ruby Auster, blev fundet bevidstløs første november sidste år i sit hjem i New York.

Hun blev siden erklæret død på hospitalet. Dødsårsagen blev fastslået til at være en voldsom forgiftning af heroin og det smertestillende stof fentanyl.

Præcis, hvad der er sket, og hvordan babyen har fået stofferne i kroppen, vil politiet ikke udtale sig om, da efterforskningen fortsat er i gang.

Daniel Auster er dog allerede anholdt og sigtet for både manddrab og uagtsomt manddrab.

Det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen.

Daniel Auster er et produkt af Paul Austers første ægteskab med Lydia Davis.

Den 75-årige forfatter har flere gange skrevet Daniel, og hans stofproblemer, ind i sine bøger.

I 1998 erkendte han sig også skyldig i at have stjålet 20.000 kroner fra en dealer, som var blevet slået ihjel. Daniel Auster havde intet med dette mord at gøre, men skulle have været i lejligheden, da det fandt sted, ifølge Guardian.