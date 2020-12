Årets bedste julegave lå ikke under juletræet hos stjernedesigneren Søren Le Schmidt i år.

Den lå i stedet i hans bedre halvdels mave.

Søren Le Schmidts kæreste, Nikoline Skaarup, er nemlig blevet gravid. Og endda med tvillinger.

Det skriver Søren Le Schmidt på Instagram, hvor han også har delt et billede af parrets scanningsbillede af de kommende babyer, der bliver to drenge.

Søren Le Schmidt er kendt for at designe klæder til landets største kendisser – deriblandt de royale.

Han har således flere gange stået bag ingen anden end kronprinsesse Marys festkjoler ved diverse lejligheder.

Designeren har også adskillige gange kreeret Sarah Grünewalds kjoler til 'Vild med dans'.

En enkelt gang brugte han hele 35 timer på at designe en kjole til hende blot for at erkende, at han ikke var tilfreds med den alligevel. Det kan du læse mere om her.

Moderen til Søren Le Schmidts kommende tvillingedrenge hedder som nævnt tidligere i artiklen Nikoline Skaarup. Hun arbejder til dagligt som makeup-artist på TV 2.

Tvillingerne bliver parrets første børn.