Det er ikke lutter glade dage for 'Euphoria'-stjernen Sydney Sweeney.

Hun afslører, at hendes konto og nuværende karriere endnu ikke kan retfærdiggøre en arbejdspause for at nyde livet.

Det skriver The Hollywood Reporter, som har et længere interview med tv-stjernen.

»Hvis jeg besluttede mig for at holde en pause på seks måneder, så vil jeg ikke have nok til at kunne dække det. Jeg har ikke nogen, der støtter mig, jeg har ikke nogen, som jeg kan henvende mig til, for at betale mine regninger eller ringe efter hjælp,« forklarer den 24-årige stjerne til det amerikanske medie.

Herefter forklarer hun, at hun ikke tjener så meget på sit daglige arbejde, som folk måske tror. Hun mener, at man ikke betaler skuespillere, som man plejede at gøre før i tiden.

Og med streamingtjeneste får man ikke længere så mange penge, når de ens serier genudsendes på tv eller bliver lavet om til DVD-sæt, forklarer Sweeney.

Hun påpeger yderligere, at de etablerede stjerner får meget mere i løn, mens hun skal give fem procent til sin advokat, ti procent til sine agenter og tre procent til sin publicist.

Alene pengene til publicisten løber op i mange penge. Hver måned betaler hun mere til den ene person, end hun betaler til sit realkreditlån.

For nylig har hun erhvervet sig et 22 millioner kroners palæ i Los Angeles, men hjemmet er ikke i et lukket område. Det betyder, at fans nemt kan køre forbi og tage et billede og dele det på internettet.

Og Sweeney har allerede maxet sit budget ved købet af ejendommen, og har derfor ikke råd til en port.

Sydney Sweeney brød rigtig igennem, da hun spillede Cassie i HBO-serien 'Euphoria'. En serie, hvor hun optræder flere gange nøgen.

Og disse nøgenscener har hun ikke fået nok af. I samme interview med The Hollywood Reporter, forklarer hun, at hun har 'ingen problemer med de scener.'

»Jeg har ingen problemer med de scener, og jeg vil ikke stoppe med at lave dem, men jeg ville ønske, der var en nemmere måde at have en åben snak om, hvad vi antager om aktører i branchen.«