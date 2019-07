Den amerikanske rap-stjerne ASAP Rocky har aflyst resten af sin sommerturné.

Det sker efter, at den 30-årige kendis med det borgerlige navn Rakim Mayers, er blevet fængslet i Sverige.

Det er kunstnerens stab, der gennem den spanske festival Sonar annoncerer, at Asap Rocky ikke vil spille flere koncerter i juli.

‘A$AP Rocky bliver tilbageholdt i et svensk fængsel i en ukendt periode for at have handlet i selvforsvar under et skænderi, der fandt sted.’

‘På grund af denne uheldige situation bliver han tvunget til at annullere sin europæiske festival og turnédatoer i juli,’ står der på festivalens Instagram-profil.

Aflysning af turneen rammer blandt andre Sonar Festivalen, hvor ASAP Rocky stod til at optræde.

Rapperen er sigtet efter den grove voldsparagraf, efter han og flere medlemmer af hans følge søndag 30. juni kom i klammeri med to mænd på gaden i Stockholm.

Her havde han givet koncert aftenen forinden.

Vis dette opslag på Instagram A statement from A$AP Rocky’s management: “A$AP Rocky is being detained in a Swedish jail for an unknown period of time for acting in self-defense during an altercation that took place. Due to this unfortunate situation he is forced to cancel his European festival and tour dates in July.” Due to this, Sónar regrets to announce that A$AP Rocky will no longer be performing at Sónar 2019. This development comes despite the best efforts of Sónar and A$AP Rocky’s management to find a solution, and we’d like to thank fans for their patience over the past week. Sónar is working hard to find a replacement artist for Friday 19th July, to be announced soon. Et opslag delt af Sónar Festival (@sonarfestival) den 10. Jul, 2019 kl. 11.13 PDT

En video, der er gået viralt verden over, viser rapperen slynge en mand til jorden.

Herefter tildeles han slag og spark af blandt andre ASAP Rocky.

Han har senere forholdt sig til sagen på sin Instagram-profil.

Her hævder han, at han handlede i selvforsvar, efter de to ukendte svenske mænd havde forulempet en kvinde og angrebet hans entourage.