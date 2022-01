Mens romancen med Kim Kardashian stormer derudad, så forsømmer Pete Davidson en ting.

Sit job.

Ifølge The Sun er den 28-årige skuespiller og komiker begyndt at blive væk fra prøverne på det populære program 'Saturday Night Live', efter han har indledt forholdet med 41-årige Kim Kardashian. Det begynder at irritere Pete Davidsons kollegaer, fortæller en kilde tæt på showet til The Sun.

»Pete er blevet en kæmpe diva hos 'Saturday Night Live',« siger kilden til The Sun.

Foto: Mike Segar Vis mere Foto: Mike Segar

I dagene op til den seneste udgave af programmet blev Pete Davidson og Kim Kardashian set i Los Angeles, hvor de fik pizza og is.

Derfor har han angiveligt misset prøverne op til den seneste udgave af programmet, og det er uhørt ifølge kilden.

»Normalt, når man misser prøverne, bliver man taget af showet,« siger kilden til The Sun.

Det har imidlertid gjort, at Pete Davidson er blevet en upopulær skikkelse blandt medarbejderne på programmet.

Siden han er begyndt at date Kim Kardashian, er han begyndt at få større roller på showet, som han har været en del af siden 2014.

Skuespilleren skal også spille med i en ny gyserfilm 'The Home', hvor produktionen starter i slutningen januar.