»Denne person på en tidlig morgen 1. november 2017 er en uigenkendelig version af mig selv.«

Sådan indleder Jessica Simpson sit seneste opslag på Instagram, hvor hun har delt et billede af sig selv, hvor hun næsten ikke er til at kende.

Billedet er taget for fire år siden, hvor den 41-årige sangerinde og skuespiller besluttede sig for at stoppe sit alkoholmisbrug.

»Jeg vidste i dette øjeblik, at jeg ville tillade mig selv at tage mit lys tilbage og vinde min indre kamp om min egen selvrespekt,« skriver hun til billedet og fortsætter:



»For at gøre dette måtte jeg stoppe med at drikke alkohol, fordi det medførte, at mit hjerte og mit sind altid kørte i ring, og det var ærligt talt udmattende.«

Jessica Simpson skriver endvidere i sit opslag, at hun dengang besluttede sig for at bære sin smerte som et hæderstegn og ikke kigge tilbage på sin fortid med skam.

»Jeg elskede ikke mig selv dengang. Jeg respekterede ikke min egen styrke. Men det gør jeg i dag,« skriver hun.

Det er ikke første gang, at stjernen, der er mor til tre, deler detaljer om sit misbrug.

I 2020 udgav hun selvbiografien 'Open Book', hvor hun for første gang indrømmede sit misbrug af både alkohol og piller.

Et misbrug forårsaget af et traume fra hendes barndom, hvor hun blev seksuelt misbrugt som blot seks-årig.

Ifølge Jessica Simpson talte hun ikke om det seksuelle misbrug før seks år efter, da hun blev 12 år.

Her fortalte hun om det til sin mor, der svarede, at hun havde haft en mistanke om, at det var sket.

Efterfølgende talte de aldrig om det igen.