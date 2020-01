Stine Kronborg tog sønnen ud af vuggestuen efter halvanden måned, nu overvejer hun, hvorvidt børnehave er godt for sønnen.

Stine Kronborg blev alenemor til sønnen Leo Columbus i december for tre år siden. Leo er vokset op med sin mor i Nakskov, som han siden dag ét har været tæt forbundet med, da han endnu ikke har oplevet så mange timer i daginstitution. Stine havde dog fået plads til sønnen i en vuggestue, men tog ham ud af vuggestuen allerede efter halvanden måned.

Efterfølgende har Leo og mor været forbundet i alle sammenhænge både på den røde løber og med på job som personlig træner og i caféen.

Leo er nu startet i børnehave, men det er ikke uden besvær, fortæller Stine til Realityportalen.

»Leo er ikke fuld tid i børnehave, da der har været lidt begynder-vanskeligheder med at få det hele til at gå op i en højere enhed.«

»Jeg kæmper stadig med at få det (børnehavelivet red.) til at fungere. Jeg skal have skiftet børnehave, der passer bedre ind i vores liv med afstand, men der er nok først plads i april. Så lige nu er Leo kun i børnehave, når jeg laver radio, og ellers er han med i caféen.«

Den børnehave, som Leo går i, ligger langt fra Stines café, og da hun ikke har nogen ansatte i caféen, så kan hun ikke få hentet sønnen, derfor må han med på arbejde fire ud af fem dage.

Leo skal kunne håndtere andre børn og voksne

Ifølge Stine, så vil Leo helst være i caféen, men Stine har nogle klare holdninger til, hvorfor det er vigtigt at prøve børnehavemiljøet af inden skolestart.

»Han er god til at lege med andre børn, det gør han også i caféen, så det er egentlig ikke det, men det er mere det med at få respekt for andre voksne, inden han begynder i skole, som jeg tænker kunne være meget smart for en dreng med krudt i røven.«

Leo er kommet i caféen, siden han var spæd, og han kender dagens rutiner, som gør ham tryg.

»Han er virkelig glad for at være med mig i caféen, og det går faktisk bedst. Han er sød til at hjælpe til, og han får virkelig leget. Når vi har en pause, så sidder vi og fordyber os i enten bøger, puslespil, tegninger eller noget. Det er ikke fordi mor står og arbejder hele tiden.«

Ifølge Stine har børnehaven også en anden læring, som er vigtig for sønnen.

»Han skal også lære at håndtere, hvor ”lede” andre børn kan være. Det vigtigt, at han får hele miljøet fra børnehaven med, så han er rustet til skolen.«

Stine tager det selv meget roligt, når Leo fortæller, at nogen har drillet, og hun er bevist om ikke at lægge ord i munden på ham, da Leo ifølge Stine også er god til at digte.

»Vi begge to lærer meget at det her børnehave noget,« fortæller Stine, der er glad for den opvækst, hun har givet Leo.

