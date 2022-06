Lyt til artiklen

DR afholdt onsdag pressemøde og præsenterede efterårets programmer. Et af dem er 'Min sang til Danmark', hvor 15 danske artister giver deres bud på en sang til Danmark.

Blandt artisterne er Andreas Odbjerg, Oh Land, Anne Linnet, Peter Sommer, Branco og Stine Bramsen. Sidstnævnte var til stede ved pressemødet og fortalte, at hun havde brugt lang tid på at tænke over, hvad en sang til Danmark skulle indeholde for hendes vedkommende.

»Jeg kunne hurtigt mærke: Det er ikke bare en hyldest. Jeg har en ambivalens omkring danskhed og det at kalde mig dansker. Er det mit land, når politikere gør noget, jeg ikke synes er rigtigt?« lød det til Ane Cortzen, som var vært på pressemødet.

Til B.T. fortæller Stine Bramsen, at det ville være »falsk«, hvis hendes sang blot emmede af »ren harmoni, idyl og romantik«.

»Jeg synes, det er meget komplekst, det her med at høre til et land – og nationalisme i det hele taget,« fortæller sangerinden.

Selv er hun vokset op i et hjem, hvor hendes mor har undervist flygtninge og indvandrere i dansk.

»Så jeg er vokset op med, at alle er velkomne her, og der er en grund til, at folk flygter,« fortæller hun og tilføjer:

»Jeg kan godt få en dårlig smag i munden, når Danmark ikke synes, vi har plads til kvoteflygtninge – så er jeg ikke stolt af at kalde mig dansker, når jeg skal præsentere mig for en udlænding. Det havde jeg brug for at få med og lige stikke lidt til folk.«

På trods af, at Stine Bramsen i mange år troede, hun skulle bo i udlandet, fordi hun syntes, Danmark var trist og gråt, har hun i dag overgivet sig og sætter stor pris på at bo i Danmark. Særligt har hun fået øjnene op for naturen.

Sidste år, da danskerne for alvor fandt sammen om fejringen af herrelandsholdets præstationer under EM, blev hun da også ramt af en glæde over at mærke sammenholdet danskerne imellem.

»Der føler jeg mig da dansk på den skønne måde. At stå der på grønsværen og kæmpe for noget sammen,« fortæller sangerinden.