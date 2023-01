Lyt til artiklen

Nogle vil kalde det en stikpille. Andre en hyldest. Og så er der dem, der mener, det måske bare er en tilfældighed.

Men faktum er, at fanteorierne står i fuldt flor, efter Miley Cyrus fredag udgav sin nyeste single 'Flowers'.

'Vi var gode, vi var guld, sådan en drøm, man ikke kan købe sig til,' synger hun i musikvideoen, hvor man ser den 30-årige sangerinde danse rundt på vejene i Hollywood og træne iført blondeundertøj, indtil hun til sidst danser rundt i sit luksuriøse palæ iført herrejakkesæt.

Sangen handler om, hvordan hun ikke har brug for en mand for at have det godt. Og her mener flere, at den omtalte mand er Liam Hemsworth.

Miley Cyrus var 16 år, da hun mødte Liam Hemsworth under indspilningerne til filmen 'The Last Song', hvor de spillede kærester. Det blev de også i virkeligheden. Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx Vis mere Miley Cyrus var 16 år, da hun mødte Liam Hemsworth under indspilningerne til filmen 'The Last Song', hvor de spillede kærester. Det blev de også i virkeligheden. Foto: zz/NPX/STAR MAX/IPx

Parret mødte hinanden under optagelserne til filmen 'The Last Song' i 2009, og var on/off-kærester i flere år, indtil de blev gift ved et hemmeligt bryllup i 2018.

Efter mindre end et års ægteskab fortalte sangerinden i august 2019, at de var gået fra hinanden. Angiveligt, ifølge anonyme kilder tæt på parret, skulle Liam Hemsworth ikke have vidst, at hun ville annoncere det offentligt. Og få dage senere søgte han om skilsmisse.

Miley Cyrus har senere fortalt, at deres forhold var for konfliktfyldt til, at det kunne fortsætte, men at hun stadig elskede sin eksmand meget højt.

'Vi var rigtige, til vi ikke længere var det', synger Miley Cyrus i 'Flowers', og fortsætter:

'Vi byggede os et hjem og så det brænde ned.'

I 2018 mistede Miley Cyrus og Liam Hemsworth alt, hvad de ejede, da deres hus i Malibu brændte ned til grunden under en af de massive skovbrande, der på det tidspunkt hærgede delstaten Californien.

Sangens omkvæd deler flere linjer og melodistykker med Bruno Mars 'When I Was Your Man' fra 2012. Og det er ikke til at sige, hvorfor netop Bruno Mars kiles ind i parrets brud.

Men på Twitter skriver flere, at Liam Hemsworth engang dedikerede netop 'When I was Your Man' til sin ekskone – dette er dog ikke bekræftet.

Miley Cyrus responding to Bruno Mars in her recent single ‘Flowers’ HER MIND pic.twitter.com/WP2YR0iVSc — o (@BumpDrunk) January 13, 2023

Til gengæld er et klip fra parrets bryllup, hvor Miley Cyrus danser til et andet Bruno Mars-nummer, 'Uptown Funk', begyndt at florere.

Mere tydelig er symbolikken til gengæld i udgivelsesdatoen. 'Flowers' udkom nemlig natten til 13. januar – som er Liam Hemsworths 33-års fødselsdag.

Endnu har hverken Miley Cyrus eller Liam Hemsworth kommenteret fanteorierne.

Hele det nye album, som får titlen 'Endless Summer Vacation', udkommer 10. marts.