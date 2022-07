Lyt til artiklen

»One night only!« siger Stig Rossen med et grin til B.T.

Lørdag havde Kerteminderevyen sæsonafslutning på årets revy – og det blev med en ganske særlig gæsteoptræden fra hans side.

For den fynske revy måtte undvære skuespilleren Farshad Kholghi til den sidste forestilling og var i vildrede – kunne man måske omskrive revyen, eller måtte man helt aflyse den?

»Farshad fik pludselig mulighed for komme med i en stor international filmrolle. Og der var selvfølgelig ikke nogen af os, der ville stå i vejen for, at Farshad kunne opfylde sin drøm,« forklarer Mads Nørby, revychef for Kerteminderevyen, til B.T.

Det sædvanlige hold til årets Kerteminderevy har været kapelmester Peter Bom og skuespillerne Sofie Stougaard, Kim Hammelvang, Farshad Kholghi og Katja Holm - foruden revychef Mads Nørby. Vis mere Det sædvanlige hold til årets Kerteminderevy har været kapelmester Peter Bom og skuespillerne Sofie Stougaard, Kim Hammelvang, Farshad Kholghi og Katja Holm - foruden revychef Mads Nørby.

Men så trådte ingen ringere end Stig Rossen til.

»Det var Stigs eget forslag at springe til. Og han var super sej!,« forklarer Kim Hammelsvang, der selv har været på rollelisten til årets Kerteminderevy, til Billed-Bladet.

Over for B.T. forklarer Stig Rossen, at han og hans mangeårige ven Kim Hammelsvang talte sammen til Bogense Sommercabaret, hvor Stig Rossen kækt tilbød sin hjælp, da Kim Hammelsvang fortalte, at hans medskuespiller Farshad Kholghi havde takket ja til en international rolle, hvor han skulle være på optagelser i Skotland i timerne op til sæsonafslutningen på Kerteminderevyen.

»Så ringede Kim til mig meget sent onsdag aften og sagde, at hvis jeg virkelig mente det, så ville det redde dem. Og selvfølgelig mente jeg det,« forklarer Stig Rossen.

Stig Rossen som oligarkfrue i Kerteminderevyen - en rolle, han overtog i sidste øjeblik, da Farshad Kholghi ikke kunne deltage i sæsonafslutningen på den fynske revy. Foto: Kerteminderevyen Vis mere Stig Rossen som oligarkfrue i Kerteminderevyen - en rolle, han overtog i sidste øjeblik, da Farshad Kholghi ikke kunne deltage i sæsonafslutningen på den fynske revy. Foto: Kerteminderevyen

Der var heller ikke nogen tvivl hos Mads Nørby om, at han skulle takke ja til Stig Rossens tilbud.

»Jeg godkendte det, men jeg havde forestillet mig, at han måske ville tage nogle af sine egne numre med, men med ren dødsforagt sagde han, at han ville gå ind og lave Farshads ting, hvilket jo var vanvittigt,« siger revychefen med et grin.

Så derfra sendte han de videoer og tekster til Stig Rossen, der var fra Farshad Kholghis numre.

Og så startede to hæsblæsende døgn – »uden så meget søvn« – for den 60-årige musicalstjerne.

Han skulle lære alt Farshad Kholghis materiale udenad, og det lykkedes faktisk for ham – både trin og tekster.

Der var dog et af den dansk-iranske skuespillers numre, som Stig Rossen sprang over: 'Afrikanske rytmer'.

»Det syntes jeg alligevel, jeg var for bleg til,« siger han med et glimt i øjet.

Stig Rossen kom i sidste øjeblik med i Kerteminderevyens sæsonafslutning som vikar for Farshad Kholghi, der havde scoret en international filmrolle og skulle til optagelser i udlandet samme lørdag. Her ses Stig Rossen i nummeret 'Ingen ko på isen'. Vis mere Stig Rossen kom i sidste øjeblik med i Kerteminderevyens sæsonafslutning som vikar for Farshad Kholghi, der havde scoret en international filmrolle og skulle til optagelser i udlandet samme lørdag. Her ses Stig Rossen i nummeret 'Ingen ko på isen'.

Også fra revychefen, Mads Nørby, var der opbakning til at sløjfe Farshad Kholghis afrikanske dansenummer.

»Det var meget, meget fornuftigt, og det led revyen absolut ikke under – tværtimod var det super fedt,« mener Kerteminderevychefen.

Så derfor optrådte Stig Rossen i stedet med en klassisk revyvise, der ikke bare skulle læres – Stig Rossen valgte også at skrive den om.

»Jeg skrev et nyt vers i brusebadet,« forklarer Stig Rossen med et grin.

»Fordi et af versene er om Jens Otto Kragh og Per Hækkerup i regeringen fra 1962 til 1964, og der dermed at tale om politik fra '63, syntes jeg måske det var lidt mærkeligt, så jeg skrev et nyt vers, der handlede om politik i dag. Vores sidste linje var: 'Hvis Mette, hun var flink, også hvis man var en mink – bare engang imellem.«

Stig Rossen er kendt som sanger og skuespiller - men revystjerne kunne han først kalde sig sidste år, da han fik sin debut til Odense Sommerevy. Nu har han også haft sin debut til Kerteminderevyen. Her ses han til pressemøde på 'Chess'-musicalen, som han optrådte i tilbage i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Stig Rossen er kendt som sanger og skuespiller - men revystjerne kunne han først kalde sig sidste år, da han fik sin debut til Odense Sommerevy. Nu har han også haft sin debut til Kerteminderevyen. Her ses han til pressemøde på 'Chess'-musicalen, som han optrådte i tilbage i 2017. Foto: Mads Claus Rasmussen

Fra revychef Mads Nørby er der kun roser til overs for Stig Rossens præstation i sæsonafslutningen.

»Lørdag aften gik han bare på scenen og trykkede den af. Han gav en fuldstændig enestående præstation, og jeg er fuldstændig blæst bagover af beundring for, hvad han lavede der. Det havde jeg ikke troet, at nogen overhovedet kunne på så kort tid!«

Stig Rossen er dog mere beskeden.

»Der er sikkert nogen, der var skuffede over, at de ikke fik set Farshad, men når alternativet havde været en aflysning, så tror jeg nu, de var meget glade for at se mig i stedet,« slutter musicalstjernen.