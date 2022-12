Lyt til artiklen

Nu vil Stig Rossen tage kampen op.

Den 60-årige sanger og musicalstjerne »anmelder dagligt« de »sindssygt mange falske profiler«, der udgiver sig for at være ham på forskellige sociale medier.

Men nu er der en profil på Instagram, som direkte har fortalt ham, at formålet er at snyde hans fans for penge.

Profilen påstår at være Stig Rossens 'personlige chatkonto kun for fans' og har næsten 600 følgere.

»Denne her er en af de værste, fordi der er så mange følgere,« siger Stig Rossen, der endda flere gange – uden held – har forsøgt at få Instagram til at tage profilen ned.

»Så nu gjorde jeg noget, jeg ikke plejer at gøre. Jeg valgte at følge profilen, så jeg kunne skrive til den, men så svarede vedkommende, der åbenbart er dansker: 'Jeg stopper ikke, for jeg har brug for pengene',« fortæller Stig Rossen om korrespondancen, som B.T. har set.

Så nu er musicalstjernen klar til næste skridt, siden anmeldelserne til Instagram ikke har virket – nemlig at melde den falske profil til politiet.

»Jeg har tænkt mig at tage kampen op,« siger Stig Rossen.

Skuespiller og sanger Stig Rossen fotograferet i Tivolis Koncertsal i København, torsdag den 5. juli 2021 (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix). Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Skuespiller og sanger Stig Rossen fotograferet i Tivolis Koncertsal i København, torsdag den 5. juli 2021 (Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix). Foto: Ida Marie Odgaard

»Jeg melder det til politiet, for det er ulovligt at udgive sig for at være andre på nettet. Jeg er nødt til at gå til politiet og vise den her besked, for det viser forhåbentligt, at personen ikke bare gør det for at lege Stig Rossen, men også har en ond intention med det.«

Siden 1. april i år har det herhjemme været strafbart med op til seks måneders fængsel at misbruge andres identitet på sociale medier.

Og den 60-årige sanger har tilmed flere gange hørt fra fans, der er blevet kontaktet og snydt af falske profiler.

Der var sågar én, der blev franarret 8000 kroner på chatmediet Hangouts.

»Det er et kæmpe stort problem. Det er et irritationsmoment for mig, og det er selvfølgelig et problem, hvis mine fans bliver udsat for phishing,« forklarer Stig Rossen.

Dertil håber han, at Instagram vil stramme op i deres arbejde med at fjerne skadelige profiler.

»Min fornemmelse er, at det er bots, der på Instagram vurderer, om en profil er korrekt eller ej. Jeg har ofte fået fjernet falske profiler, men det lader til, at så længe profilen bruger et andet billede end mit officielle profilbillede, eller slet ikke bruger et billede, så lader botten profilen gå igennem,« lyder hans nedslående erfaring.