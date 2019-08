Mandag er en af de største danske forretningsmænd gået bort. Lars Larsen sov stille ind i sit hjem. Han blev 71 år.

Den danske rejsekonge Stig Elling er dybt bedrøvet over dødsfaldet.

»Man gik jo og håbede lidt på, at det skulle blive bedre, men jeg var godt klar over, at det var slemt,« siger Stig Elling og indrømmer:

»Jeg fældede en tåre, da jeg fik nyheden. Han var et fantastisk menneske. Det er meget trist«

Stig Elling kendte ikke Lars Larsen godt, men han havde mødt Dyne-Larsen nogle gange gennem tidens løb.

»Han var et hyggeligt menneske. Han var nede på jorden, og man kunne mærke, at han ikke følte sig hævet over os andre på nogen som helst måde.«

Han beskriver ham også som et sky og kærligt menneske. Derfor sender den jævnaldrende rejseguru alle sine tanker og kondolencer til Lars Larsens familie.

»Det er en familie, der er ramt af en stor sorg i dag. Det må være hårdt og barskt.«

Lars Larsen forsøgte sig indenfor rejsebranchen med firmaet Larsen Rejser. Men han solgte virksomheden i 2001 til schweiziske Kuoni Travel. Det gjorde han, efter Larsen Rejser kunne notere et samlet underskud på 220 millioner kroner.

Det er også én af årsagerne til, at Stig Elling kalder Dyne-Larsen for en af de bedste købmænd.

»Der fandt han ud af, som den gode købmand han var, at det ikke var hans geschæft, så det trak han sig ud af. Det beviser, at han var en rigtig købmand og en fornuftig købmand,« siger Elling og fortsætter:

»Han er et menneske, som hele Danmark så op til. Jeg så også meget op til ham. Lars Larsen er en mand, der gjort så meget for Danmark.«