'Den sidste Lisbeth Salander-bog må give Stieg Larsson krampelignende spasmer.'

Sådan indledes Berlingskes anmeldelse af den uigenkaldeligt sidste bog om Lisbeth Salander, 'Hende der må dø'.

Det er den sjette bog i den vanvittigt populære Milennium-serie, hvor helten egentlig hedder Mikael Blomqvist, men publikumsfavoritten er og bliver den anarkistiske Lisbeth.

Begge svigtes de dog af forfatteren David Lagercrantz, som tog over efter Stieg Larssons død i 2004, skriver anmelderen Merete Reinholdt. Hun kritiserer især svenskerens skrive-evner.

'Det mest graverende er imidlertid sproget, der er banalt og sjasket, og som mange steder giver teksten et drejebogsagtigt præg frem for at udnytte og benytte sig af romanens litterære form og fortrin', skriver anmelderen.

'Nu var Stieg Larsson heller ikke den store stilist, men det er ingen undskyldning for at jappe igennem handlingen med sproglige og indholdsmæssige fladpandetheder', skriver hun, og kvitterer med tre stjerner til bogen ud af seks mulige.

Handlingsmæssigt starter bogen med et drab på en hjemløs mand i Stockholm, og snart trækker det tråde til russisk spionage og international korruption.

På trods af 'stedvise peakende spændingskurver' konkluderer Merete Reinholdt, at bogen er 'en noget tam omgang'.