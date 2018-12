Action-stjernen Steven Seagal kan ånde lettet op. Han slipper for at blive sigtet for sexovergreb mod en kvinde.

Ifølge juridiske dokumenter, som det amerikanske medie TMZ er kommet i besiddelse af, har en kvinde anklaget Steven Seagal for sex-overgreb begået på et tidspunkt i perioden 1. maj 2002 til 31. august 2002.

Hvad de anklager mere specifikt drejer sig om, fremgår ifølge mediet ikke af dokumenterne.

Og nu bliver der heller ingen sag ud af anklagerne, for Los Angeles County District Attorneys Office har vurderet, at forældelsesfristen er overskredet.

En anden anmeldelse om sexovergreb begået af den nu 66-årige aikido-mester blev afvist i september.

Mere end et dusin kvinder har beskyldt Steven Seagal for seksuelle overgreb. Skuespilleren har gennem hele forløbet afvist alle beskyldninger.

Han siger, at kvinderne har »løjet og er blevet betalt for at lyve uden beviser eller vidner«.

Steven Seagal brød igennem som actionskuespiller i slutfirserne og i begyndelsen af halvfemserne med populære, hårdtslående film som 'Above the Law', 'Hard to Kill' og 'Out for Justice'.

Han har siden spillet med i en lang række actionfilm. De fleste er udkommet direkte på video uden at have været i biograferne.