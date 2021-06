At Steven Seagal er vild med den russiske præsident, Vladimir Putin, er efterhånden ingen hemmelighed.

Men at den tidligere Hollywood-stjerne var villig til rigtigt at gå ind i politik for at støtte sin kammerat, er nyt.

Ikke desto mindre er det, hvad der i weekenden skete, da den 69-årig actionmann ved en ceremoni blev optaget som medlem af partiet Retfærdigt Rusland – Patrioter – For Sandhed.

Det centrumvenstreorienterede parti blev dannet tidligere i år og er udtalt tilhænger af Vladimir Putins Kreml-styre.

Trods medlemskab skal partiet dog ikke forvente at få skuespilleren på valglisterne. Han er nemlig fortsat også amerikansk statsborger, og det er således mod russisk lovgivning.

Hans nye rolle i politik er kun den seneste måde, hvorpå Steven Seagal udviser støtte til sin russiske præsidentven.

Flere gange har han offentligt rost præsidenten og hans måde at styre nationen, og han bakkede da også op, da russisk militær i 2014 invaderede Krim-halvøen.

I 2016 overrakte præsident Putin personligt ham russisk statsborgerskab, og to år senere blev skuespilleren udnævnt til at være særlig repræsentant for »russisk-amerikanske humanitære bånd«.

Her overrækker den russiske præsident sin ven et russisk pas. Foto: ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KRE

Det betyder konkret, at han har til opgave at pleje forholdet mellem de to nationer, der da ikke siden Den Kolde Krig havde været så ringe.

»Jeg repræsenterer præsident Putins interesser,« lød det dengang fra skuespilleren, der havde indtaget talerstolen i den russiske by Vladivostok.

Han understregede, at han ville været Ruslands guvernør. En rolle, der ligger et stykke fra den, han i 1990erne var så kendt for konstant at spille i film: Ærkeamerikansk smadremand.

I film som 'Kapring på åbent hav', 'Exit Wounds' og 'The Patriots' viste Steven Seagal igen og igen, at han magtede opgaven som actionmann.

Steven Seagal fik i 10erne sit eget realityshow 'Steven Seagal Lawman'. I showet så man Seagal i hans funktion som vicesherif i et distrikt i udkanten af New Orleans.

Særligt hans kendskab til kampsport, som han havde dyrket, siden han var barn, gjorde ham overbevisende i de intense kampscener.

Og det var da også over netop kampsport, han og præsident Putin fandt hinanden. Den russiske præsident er nemlig også selv udøver.

De seneste mange år er makkerparret flere gange blevet fotograferet sammen.

Og tidligere i år repræsenterede Steven Seagal da også Putin og Rusland, da han besøgte Venezuela og i den forbindelse gav præsident Nicolás Maduro et samuraisværd. Som gave.

I starten af året blev Steven Seagal sendt til Venezuela som repræsentant for Rusland. Her ses han i selskab med præsident Nicolas Maduro. Foto: Miraflores Palace

Lørdag understregede han så igen sin støtte til præsidenten, da han blev indrulleret i partiet Retfærdigt Rusland – Patrioter – For Sandhed.

Her blev han fotograferet side om side med en af partistifterne Zakhar Prilepin og udtalte i øvrigt, at han planlægger at gå målrettet efter virksomheder, der skader miljøet.

»Når vi ikke er i stand til at anholde dem, må vi give dem bøder. De tjener sandsynligvis mange penge, fordi deres produktion netop beskadiger miljøet,« sagde han blandt andet.

Med de ord blev den amerikanske filmhelt altså officielt russisk politiker.

Præsident Putin og Steven Seagal fotograferet sammen i 2013. Foto: Aleksey Nikolskyi

Han er dog langtfra den første af ikkerussiske kendis, der gennem tiden har fundet kærligheden i Rusland – og råbt højt om den.

I 2016 var det MMA-fighteren Jeff Monson, der fik overrakt russisk pas fra præsidenten. To år senere stod han på en talerstol og erklærede sin kærlighed til landet.

Her var han netop blevet valgt ind i byrådet i Krasnogorsk for Putins parti. Vel at mærke uden at kunne tale et eneste ord russisk.

»Alt, hvad jeg gør i Krasnogorsk, gør jeg af kærlighed til Rusland,« sagde han dengang.

Lignende kærlighedserklæring kom franskmanden Gérard Depardieu med i 2013.

»Jeg er villig til at dø for Rusland,« lød det fra skuespillerinden, der forinden var kommet i unåde hos de franske skattemyndigheder og derfor havde besluttet at flytte til Rusland.