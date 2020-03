Hun startede sin tv-karriere, da hun var helt lille som datter af den berømte australske dyreentusiast Steve Irwin.

Nu er den 21-årige Bindi Irwin blevet voksen, og hun afslører på sociale medier, at hun er blevet gift med sin forlovede. Et bryllup, der dog ikke helt blev som planlagt.

For da Bindi Irwin blev forlovet med Chandler Powell for mindre end et år siden, var der nok ingen, der kunne have spået, hvad der ville ske med verden i 2020.

Irwin og Powell valgte derfor også, at deres bryllup, som blev holdt i Australia Zoo, en zoologisk have grundlagt af brudens bedsteforældre, blev uden gæster.

Vis dette opslag på Instagram March 25th 2020 We held a small ceremony and I married my best friend. There are no words to describe the amount of love and light in my heart right now. We’ve planned this beautiful day for nearly a year and had to change everything, as we didn’t have guests at our wedding. This was a very difficult decision but important to keep everyone safe. We wish all of our friends and family could have been there with us, however it’s lovely that we will be able to share photos and videos. Right now we’re encouraging the world to hold onto hope and love, which will carry us forward during this profound time in history. Today we celebrated life and revelled in every beautiful moment we shared together in our Australia Zoo gardens. Mum helped me get ready, Robert walked me down the aisle, Chandler became my husband and together we lit a candle in Dad’s memory. We shared tears and smiles and love. Thankfully, since we all live at Australia Zoo as a family, we could be there for each other. To everyone reading this - stay safe, social distance and remember LOVE WINS! Et opslag delt af Bindi Irwin (@bindisueirwin) den 25. Mar, 2020 kl. 5.38 PDT

Det var kun den allernærmeste familie, som deltog ved ceremonien.

Bindi Irwins far, Steve Irwin, der var kendt verden over, som den begejstrede 'crocodile hunter' gik bort i en alder af kun 44 år i 2006.

Han blev i forbindelse med en dokumentar, han medvirkede i, stukket af en pilrokke og omkom.

Derfor var det Bindi Irwins yngre bror, Robert Irwin, der fulgte bruden til alters ved brylluppet onsdag.

Australien er ellers lukket ned på grund af corona-krisen, og derfor var det kun fordi, at Bindi Irwin bor med sin mor og bror, at de havde mulighed for at deltage ved brylluppet, skriver hun på Instagram.

Og selvom dagen ikke blev, som hun havde troet, så var det alligevel et dejligt bryllup, understreger den nygifte brud.

'I dag fejrede vi livet og svælgede i hvert et smukt øjeblik, vi delte sammen i Australia Zoos have. Mor hjalp mig med at gøre mig klar, Robert fulgte mig til alters, Chandler blev min ægtemand, og sammen tændte vi et lys i min fars minde,' skriver hun og afslører videre, at det var en bevæget dag.

'Vi delte tårer, smil og kærlighed,' skriver hun i sin beretning på det sociale medie.