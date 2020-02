'Jeg dropper Facebook.'

Så kontant lyder det fra gyserforfatteren Stephen King, der har mistet sin tillid til det sociale medie.

I stedet vil han fremadrettet holde sig til Twitter, hvilket da også er den platform, han har brugt til at annoncere sit valg.

Han begrunder boykottet således:

'Jeg er ikke komfortabel med overfloden af ukorrekte oplysninger, der er tilladt i falske annoncer, og jeg er heller ikke sikker på, at mediet er i stand til at beskytte brugernes privatliv,' skriver forfatteren i opslaget.

Her henviser han også til, at man i stedet kan følge ham og Molly - hans hund - på Twitter, hvis man lyster.

På Twitter er de politiske reklamer, som den 72-årige henviser til, nemlig forbudte.

Men det er de altså ikke på Facebook, og der er heller ikke udsigt til, at de bliver det.

Så sent som i december forsvarede grundlægger Mark Zuckerberg valget om at tillade misledende annoncer med, at Facebook altså ikke er i censur-branchen:

»Jeg tror på, at det er vigtigt, at borgere i et demokrati selv får lov til at vurdere, hvad politikere siger,« sagde han i CBS-programmet 'This Morning'. Han fortsatte:

»Jeg mener ikke, at private virksomheder skal censurere politikere eller nyheder.«

Den holdning til trods blev debattør og islamkritiker Lars Hedegaard i januar udelukket fra at bruge det sociale medie. Den sag kan du læse mere om her.