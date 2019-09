Lige umiddelbart vil man nok ikke mene, at hertuginde Cathrine og journalist Stéphanie Surrugue har meget til fælles, men de har åbenbart samme smag, når det kommer til spraglede kjoler.

Da hertuginden skulle følge sin fireårige datter, prinsesse Charlotte, til første skoledag i London 5. september i år, havde hun nemlig en ret genkendelig kjole på.

Det viser sig, at hun bar samme kjole, som 42-årige Stéphanie Surrugue havde valgt at iklæde sig til et interview med Billed-Bladet cirka et år forinden.

Og kigger man godt efter, kan man se, at det faktisk er præcis den samme. En kjole af designeren Michael Kors spækket med røde, blå og hvide blomster. Selv bæltet er det samme.

Stéphanie Surrugue tv. og hertuginde Catherine th. Foto: MICHAEL STUB OG AARON CHOWN Vis mere Stéphanie Surrugue tv. og hertuginde Catherine th. Foto: MICHAEL STUB OG AARON CHOWN

De to har også cirka samme hårfarve, der kun gør ligheden mellem dem mere markant.

Men så stopper det også dér. For der er nu langt fra at være 37-årig hertuginde af Cambridge, gift med prins William og have tre royale børn, til at være dansk-fransk journalist og tv-vært.

Den fireårige prinsesse er begyndt på Thomas's Battersea-skolen, som ligger i London.

Der skal hun gå sammen med sin bror prins George på seks år.