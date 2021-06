Hun har været udsendt til brændpunkter i hele verden og har rapporteret hjem fra både:

Saddam Husseins fald i Bagdad i 2003.

Jordskælvet i Haiti i 2010.

Trumps valgsejr i USA i 2016.

De Gule Vestes demonstrationer i Frankrig i 2018.

Coronakrisen i Frankrig og Spanien i 2020.

Efter 20 år som journalist og korrespondent har Stéphanie Surrugue sat sig for at skrive en bog om sine oplevelser.

Hun har tidligere skrevet bøger, blandt andet om prins Henriks liv, men så snart hun havde besluttet at skrive om sit eget, meldte tvivlen sig:

Stéphanie Surrugue deltog, som en af de særligt indbudte gæster, i Castrum Doloris efter prins Henriks død. Her foran Christiansborg Slotskirke 13. februar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Stéphanie Surrugue deltog, som en af de særligt indbudte gæster, i Castrum Doloris efter prins Henriks død. Her foran Christiansborg Slotskirke 13. februar 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Hvad bilder jeg mig egentlig ind at ville skrive en bog? Kan mine oplevelser overhovedet interessere nogen?« spurgte hun sig selv.

Det er underligt for hende at være hovedpersonen – uanset om det er i interview som her – eller i en bog. Men faktum er, at hun har set mere end de fleste.

»Jeg har været vidne til ekstrem meget verdenshistorie 'in the making' og synes allerede, jeg har levet 50 liv.«

Derfor har hun besluttet at skrive historien om sit arbejdsliv – om fordele og ulemper ved altid at være klar til at blive sendt ud til krig og katastrofer.

Jan er min ven og én af verdens bedste fotografer, men som grønært-reporter slap jeg ikke ustraffet for at bede ham om at gå i bad Stéphanie Surrugue

På den gode side fører det til et liv fyldt med spænding, eventyr og oplevelser. Alligevel vil hun ikke anbefale det som livsmodel.

»For den dårlige side er en følelse af permanent undtagelsestilstand – og venner og familie, der aldrig ved, hvilket land man er i.«

Hendes lager af anekdoter er stort nok til et par bøger. For eksempel er der historien om dengang, hun tvang Jan Grarup i bad.

»Jan er min ven og én af verdens bedste fotografer, men som grønært-reporter slap jeg ikke ustraffet for at bede ham om at gå i bad.«

Hun var 24 år og udsendt for første gang. Han var den garvede krigsfotograf. Sammen var de sendt til det sydlige Irak for at rapportere om krigen mod Saddam Hussein.

Jan Grarup og Stéphanie Surrugue var sammen udsendt til Irak. Foto: Niels Ahlmann Olesen Vis mere Jan Grarup og Stéphanie Surrugue var sammen udsendt til Irak. Foto: Niels Ahlmann Olesen

»Vi boede i en stor, flot villa. Men på turen mellem Kastrup og det sydlige Irak holdt Jan Grarup op med at gå i bad,« siger hun med slet skjult ironi og laver et svinkeærinde omkring 'de mænd, der skal have camouflagefarvede veste på, så snart de har krydset grænsen til Kruså'.

Jan Grarup ringede hjem til Politikens fotoredaktør og brokkede sig over den novice, han var blevet sendt afsted med.

»Men kort efter kom han sjoskende ind på mit værelse i klipklapper og med et håndklæde om røven og sagde: 'Folkver (Politikens fotoredaktør, red.) siger, jeg bare skal gå i bad'.«

Hun driller ham stadig med, at hun fik 'tvunget ham ud af det krigsromantiske macho-pis om, at: 'Nu er vi i Irak... så kan vi kun gå i grønt tøj og kan ikke gå i bad.'

Stéphanie Surrugue er opdraget til altid at gøre sig umage med sit udseende. Selv kalder hun det 'sin franske side'. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Stéphanie Surrugue er opdraget til altid at gøre sig umage med sit udseende. Selv kalder hun det 'sin franske side'. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg er opdraget til, at man altid tager pænt tøj på og gør sig umage – også med sit udseende. Så medmindre du er ved fronten, kan du altså godt vaske hår og tage mascara på, selvom du er i Irak,« fastslår hun.

Hun håber, at bogen er færdig næste år. Arbejdstitlen 'Standby – til hvad som helst' er lånt fra en tidligere kollega. Det var de ord, han altid sagde i hendes øresnegl, lige før hun skulle på live.

Det er et spørgsmål om temperament, om man får blødende mavesår eller synes, det er fantastisk at lave direkte fjernsyn. For ofte går ingenting som planlagt, og man bliver stillet om til – kaos.

»Så står man dér – og det eneste, man kan fordrive tiden med, er et stort smil og et uendeligt lager af lommeuld,« siger hun.

Ved siden af jobbet som udenrigskorrespondent har Stéphanie Surrugue været vært på mange DR-programmer, her sammen med Kåre Quist ved uddelingen af Kronprinsparrets Priser i 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Ved siden af jobbet som udenrigskorrespondent har Stéphanie Surrugue været vært på mange DR-programmer, her sammen med Kåre Quist ved uddelingen af Kronprinsparrets Priser i 2016. Foto: Henning Bagger

Stéphanie Surrugue elsker det. Titlen passer på hende og på hendes karriere – for hun er altid klar. Til gengæld har hun aldrig nogensinde lagt en plan – for noget som helst.

»Jeg kan få migræne, når min søster spørger, hvad jeg skal til sommer, for jeg ved det ikke. Jeg ved ikke engang, hvornår jeg har ferie.«

Hidtil har hun troet, at det var en fejl.

»Men nu er jeg 44 år og skal holde op med at tro, at det bliver anderledes. Jeg har jo et dejligt liv – jeg planlægger bare ikke noget.«