Den dansk-franske journalist og DR-korrespondent Stephanie Surrugue mødte i dag for første gang sin dobbeltgænger Lise Langkilde, der er kendt fra TV 2's 'CPH Lufthavnen'.

»Det var mere mærkeligt, end jeg havde regnet med. Jeg ligner hende mere, end jeg ligner nogen i min familie, hvilket er super underligt,« fortæller Stephanie Surrugue til B.T.

De havde begge vidst i mange år, at de lignede hinanden, men de har aldrig mødt hinanden i virkeligheden.

Det er på trods af, at de har en fælles relation. Nemlig den tidligere DR-korrespondent i USA Johannes Langkilde, som er Stephanie Surrugues kollega og Lise Langkildes fætter.

»Vi har oprettet en gruppe med Johannes nu, hvor vi er begyndt at joke om, at næste gang der er rød løber i Danmark, skal han invitere os begge med som dates, og så tager vi det samme tøj på. En rigtig Langkilde-sandwich, « griner Stephanie Surrugue.

Grunden til de overhovedet mødtes tidligere i dag er, at Lise Langkilde arbejder som gatemanager for SAS, og da hun så Stephanie Surrugues navn på passagerlisten, skrev hun til hende, at nu var det i dag, de kom til at ses.

»I virkeligheden havde vi ret travlt, fordi jeg kom lige i sidste øjeblik til flyet. Men vi skulle altså nå at have den selfie og se, hvordan det så ud på et billede. Det billede grinede vi af. Og så skyndte vi os at sende det til Johannes,« siger hun og fortsætter:

»Da vi krammede farvel, tænkte jeg ‘gud, det er sjovt, det er teknisk set en kvinde, jeg ikke kender.' Men jeg følte, vi havde kendt hinanden længe.«

Vis dette opslag på Instagram SÅ mødtes vi endelig i virkeligheden! @liselangkilde og jeg er blevet forvekslet et utal af gange. Jeg er blevet rost for mit arbejde for SAS i tv-programmet ‘CPH - Lufthavnen’, hun er blevet rost for sit korrespondentarbejde. Og for at gøre forvirringen total, så er Lises fætter min gamle USA-makker @johslangkilde - vi har gennem årene skrevet sammen flere gange på grund alle forviklingerne, men der er første gang, vi faktisk har mødtes. Det blev til et meget stort kram, for det føles efterhånden virkelig som om, vi kender hinanden godt #HejJohannes #FamiliarFaces @flysas @copenhagenairport Et opslag delt af Stéphanie Surrugue (@surruguemedia) den 8. Okt, 2018 kl. 11.37 PDT

Selvom de to brunetter unægteligt ligner hinanden, er de ikke så tæt på hinanden rent aldersmæssigt.

Det kom bag på Stephanie Surrugue. Hun fortæller nemlig, hvor overrasket hun blev, da Lise Langkilde fortalte, hun havde arbejdet for SAS i 32 år. For så måtte hun være en del ældre end Stephanie Surrugue.

Og rigtigt nok er der ni år mellem de to kvinder, der henholdsvis har fejret 50 og 41 fødselsdage i deres liv.

Stephanie Surrugue postede deres fælles selfie på sin Instagram, hvor hun har lidt over 47.000 følgere, og da hun kom ned fra luften igen, blev hun forbavset over de mange reaktioner, der var nået at komme ind på flyvetiden fra Københavns Lufthavn til Charles de Gaulle Lufthavn.

»Det overraskede mig, da jeg landede i Paris og kunne se, hvor mange kommentarer der var, om at folk synes, vi lignede hinanden, og det var rart. Før hun dukkede op i mit liv, havde jeg aldrig fået at vide, jeg lignede nogen overhovedet,« siger hun.

Hun fortæller, at de begge er blevet forvekslet med hinanden gennen mange år. Men at det kun har været positivt:

»Det er sjovt, når man har en dobbeltgænger. Og det er nemt at blande rundt i os, fordi vi begge to er på TV og ofte i lufthavnen. Det er helt klart mig, der får mest ud af at være hendes dobbeltgænger. Alle kender hende i SAS, og tit hos SAS er folk supersøde ved mig. Jeg troede, det var fordi, de havde set mig i fjernsynet, men de troede så, jeg var deres kollega.«