Vi er vant til at se den kendte tv-vært Stéphanie Surrugue i rollen som vært eller som korrespondent i Frankrig.

Men det er ikke det sande billede af den 41-årige journalist, der toner frem på skærmen i bedste sendetid. Det afslører Stéphanie Surrugue med et hudløst ærligt billede, hun har delt på Instagram.

Her viser DR-profilen, hvordan hun ser ud før og efter at have været i sminken.

'Nå, nu må det være nok. Det kan godt være, at skønhed kommer indefra, men Mon Dieu (Min Gud, red.), hvor det dog hjælper at tilbringe et par timer i hænderne på makeup-artister og stylister,' skriver Stéphanie Surrugue på Instagram, som du kan se i bunden af artiklen.

Hun understreger også, at det er helt ok ikke at se perfekt ud.

'Og lad os dermed også liiiige huske på, at det må være en borgerrettighed at være et morgengrimt B-menneske, der drikker mere kaffe end vand, og altid glemmer at bruge hårkur,' fortsætter hun.

Sidste år fortalte en ærlig Stéphanie Surrugue i et interview med Radio24syv, at livet som korrespondent i udlandet har sine omkostninger på den private front.

I programmet 'Det næste kapitel' talte hun med forfatter og skuespiller Hassan Preisler og kom ind på, hvorfor hun hverken er gift eller har børn - et tema der altid kommer på banen, når hun bliver interviewet, forklarede Surruge.

Stéphanie Surrugue. Foto: Søren Bidstrup Vis mere Stéphanie Surrugue. Foto: Søren Bidstrup

»Ofte føler jeg, at jeg skal retfærdiggøre, hvorfor jeg har fravalgt at have et almindeligt familieliv,« sagde tv-værten til Radio24syv.

Hun undrede sig samtidig over, hvorfor lige præcis det emne er så interessant.

»Hver gang jeg giver et interview, skal jeg svare på, hvorfor jeg ikke er gift og har børn. Jeg kan nogle gang blive lidt træt af, at det fylder så meget, for jeg synes, at der er så meget andet at tale om. Andre gange tænker jeg, at jeg skylder alle mulige andre typer derude, som ikke sidder i et parcelhus med to, tre børn og en dejlig hund, at svare,« sagde Stéphanie Surrugue og fortsatte:

»Men det kan godt være udmattende, at man igen og igen i 2017 skal reduceres til en æggestok og et par bryster. Jeg føler faktisk, at hvis jeg havde fået en mand og tre børn og havde fucket resten af mit liv op, så ville alle bare synes, det var fedt, for så havde jeg i det mindste holdt mig inden for rammerne.«

Stéphanie Surrugue og Kåre Quist var også værter på 'Kronprinsparrets Priser' i 2016. Foto: Henning Bagger Vis mere Stéphanie Surrugue og Kåre Quist var også værter på 'Kronprinsparrets Priser' i 2016. Foto: Henning Bagger

Stéphanie Surrugue har for nylig været vært på 'Kronprinseparrets Priser' sammen med kollegaen og værten på TV-Avisen, Kåre Quist.

Den 26. december kunne makkerparret igen ses på DR1 i 'Året der gik'.

Den 41-årige journalist har en fortid på TV 2, men skiftede i 2015 til konkurrenten DR.

Herunder kan du se, hvordan Stéphanie Surrugue ser ud før og efter at have været i sminken.