DR-korrespondent Stéphanie Surrugue har de seneste uger fulgt den sexismedebat og de vidnesbyrd, der har præget det danske mediebillede. Senest kunne Information onsdag fortælle, at ti tidligere praktikanter på DR Nyheder er gået til ledelsen med historier om krænkelser, de oplevede fra chefer i perioden 2015-2019.

Og nu føler Stéphanie Surrugue også selv, at hun som garvet kvinde i branchen, har et ansvar for at bidrage.

»Jeg kender ikke til den konkrete sag, men jeg konstaterer, det er unge kvinder, og det er det, jeg ser også hos andre medier. Det gør meget stort indtryk på mig, at det er de unge,« siger DR-korrespondenten og tilføjer:

»Jeg føler, jeg har et ansvar for at hjælpe til, for de ting sker ikke for mig mere. Tør man sige fra som 43-årig fastansat? Ja. Men ville jeg sige fra som 23-årig i praktik? Det tror jeg sgu ikke.«

Sofie Linde på scenen ved ZULU Comedy Galla 2020, hvor hun kickstartede debatten om sexisme i mediebranchen. Foto: Martin Sylvest Vis mere Sofie Linde på scenen ved ZULU Comedy Galla 2020, hvor hun kickstartede debatten om sexisme i mediebranchen. Foto: Martin Sylvest

Debatten om sexisme i mediebranchen begyndte at rulle, efter tv-vært Sofie Linde på scenen til Zulu Comedy Galla fortalte om en episode for 12 år siden, hvor en 'stor tv-kanon' i DR truede med at ødelægge hendes karriere, hvis ikke hun gav ham et blowjob. Siden har mere end 1600 kvinder underskrevet et støttebrev til Sofie Linde, ligesom flere kvinder har delt deres egne historier.

Stéphanie Surrugue påpeger, at mange af de vidnesbyrd, man har hørt fra kvinder den seneste tid, har det tilfælles, at de enten kommer fra unge kvinder, eller ældre kvinder, der fortæller om ting, de oplevede, da de var yngre.

Derfor mener hun, der er behov for et skærpet fokus på de unge i mediebranchen, og hvordan vi bedre hjælper dem til at sige fra og gå til chefen, hvis de oplever krænkelser.

»Jeg har ikke oplevet noget de seneste seks-syv år, så jeg kan godt genkende, man er mere udsat som ung. Kulturen har måske bare ikke ændret sig så meget, som vi havde troet,« siger Stéphanie Surrugue.

Tør man sige fra som 43-årig fastansat? Ja. Men ville jeg sige fra som 23-årig i praktik? Det tror jeg sgu ikke. Stéphanie Surruge

Hun ønsker ikke at gå i detaljer med de ting, hun selv har oplevet. Og det er der to grunde til. For det første er DR-værten ikke lige så interesseret i at se tilbage, som i at se fremad og få ændret tingene nu.

»Og så har jeg ikke været udsat for noget i nærheden af det, Sofie Linde har været udsat for. Jeg kan også se, jo ældre jeg er blevet, jo mere har jeg sagt fra. Det bekræfter også, det billede, jeg ser,« siger Stéphanie Surrugue og tilføjer:

»Jeg har også den refleksion, at det er sikkert ikke lige så sjovt at løbe efter en 43-årig som en 23-årig.«

Selvom Stéphanie Surrugue håber, at man i mediebranchen fokuserer på at komme sexchikane til livs, så mener tv-værten også, at det er enormt vigtigt, at vi ikke får skabt to fløje, hvor mænd og kvinder står på hver sin side.

»Hvis vi ikke husker at tage den her debat stille og roligt, kan vi risikere, det bliver en fløjkrig, og det ville virkelig være ærgerligt, for det er jo et fåtal af mænd, der ikke ved hvordan de skal opføre sig,« siger DR-værten, der også håber, at man stadig kan flirte og rose hinanden på arbejdspladsen.

»Der skal være plads til humor og flirt. Vi skal have en balancegang hvor de unge er trygge, og vi samtidig har et miljø, hvor vi kan have det sjovt og gå på arbejde, uden mænd skal være bange for at sige: Du er blevet klippet, og det er pænt. Mænd må også gerne sige, min kjole er pæn.«