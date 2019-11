Godt nok er Mads Mikkelsen blevet en stor succes internationalt, men alligevel ville sikkert mange mene, at han ikke helt er på højde med Brad Pitt, hvad angår stjernestatus.

I onsdagens program af talkshowet 'Riising Late Night' afslører journalist Stéphanie Surrugue, at hun i sin iver efter at fange Mads Mikkelsen til interview lod selveste hr. Pitt gå forbi.

Surrugue var i USA for at dække uddelingen af 'The academy awards,' som i daglig tale er bedre kendt som 'The Oscars'.

Her havde hun og andre journalister hørt, at Mads Mikkelsen ville dukke op på en bestemt restaurant i den amerikanske storby.

»Jeg var helt vildt sygt opsat på at få på Mads Mikkelsen,« fortæller Surrugue i programmet.

Hver gang der kom en limousine kørende holdt journalisterne øje med, om det var den danske stjerne, og registrererde bare, at det var det ikke.

Det skete også, da en helt særlig bil parkerede foran restauranten.

»Så er det Brad Pitt og Angelina Jolie, og jeg tror aldrig, de er gået forbi en journalist, uden at blive spurgt om noget,« lyder det fra journalisten.

Hun fortæller, at synet af de to verdensstjerner gjorde hende fuldstændig mundlam.

Selvom parret satte farten ned for at lade hende stille et spørgsmål, så kom der ingen spørgsmål ud, og så gik verdensstjernerne ind på restauranten.

I klippet fortæller hun ikke noget om, hvorvidt det lykkedes hende at finde Mikkelsen, som et plaster på såret.

'Riising Late Night' bliver vist på kanal 5 onsdag aften klokken 22. Sammen med Surrugue gæster L.O.C. programmet.