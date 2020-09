I første omgang var det ikke de mest positive tanker, Stéphanie Surrugue havde, da hendes veninde nævnte, at der kom en anden med fransk blod i årerne til frokost.

Veninden fortalte, at der også kom en fransk mand med ved måltidet. En mand, der nu betyder noget særligt for den 43-årige korrespondent, skriver Se og Hør.

»Jeg ser én nu, som jeg har mødt til en frokost i begyndelsen af sommeren. Min veninde nævnte, at han kom, og det første, jeg tænkte, var: 'Det kan jeg ikke overskue',« siger Stéphanie til bladet.

Det skulle dog hurtigt vise sig, at venindens formodninger om, at de to ville klikke, var rigtige.

Stéphanie Surrugue er dog ikke meget for at fortælle navnet på den nye flamme. Normalt skal potentielle partnere forbi mor, før det bliver fortalt til nogen andre.

For nylig fortalte den 43-årige journalist, som brænder for at dække historier både indenlands og udenlands, at hun ikke nødvendigvis har brug for en mand i sit liv. Ikke i den klassiske forstand i hvert fald.

I april afslørede Surrugue nemlig, at hun hverken har brug for en kæreste af sociale hensyn, sex eller penge. Men der er én grund for hende til at få en kæreste. Det fortalte hun i et interview med Alt for damerne.

»Så tilbage er der kun, at hvis jeg skulle have en kæreste, så skulle det grundlæggende ene og alene være, fordi jeg var vild med ham. Og det gør det vildt for en mand at skulle leve op til. Når han opdager: 'Hov, hun har faktisk ikke brug for mig på andre parametre end de rent følelsesmæssige'.«

Hun fortæller, at hendes liv med de valg, hun har taget, har haft konsekvenser, og det har hun det okay med.

Når journalisten møder andre kvinder på hendes egen alder, som har været gift i 20 år og har to børn, kan hun godt undre sig over, hvornår folk har haft tid til det.

Stephanie Surrugue er journalist og forfatter, og hun arbejder som international korrespondent for DR. I starten af 2017 flyttede hun til Paris for at arbejde her for DR.

Hun er tidligere blevet hentet til DR fra et mangeårig stilling på TV 2, hvor hun blandt andet dækkede Tour de France.