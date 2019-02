Den danske skuespillerinde Stephanie León ammer sin søn. Også selvom han har rundet de to år.

For dem virker det og er fint. Men det har også ført til, at hun har modtaget negative kommentarer. Og dét forstår hun ikke.

Det fortæller den 33-årige skuespillerinde, der som ung blev kendt som nissen 'Nova' i julekalenderen 'Krummernes Jul' og i disse dage er aktuel i filmen 'Mødregruppen', i et interview med Vores Børn.

På et tidspunkt forsøgte hun sig med et ammestop, hvor hun vædede sine bryster med saften fra en citron.

ARKIVFOTO af Stephanie Leon. Foto: THOMAS SJØRUP/Ritzau Scanpix Vis mere ARKIVFOTO af Stephanie Leon. Foto: THOMAS SJØRUP/Ritzau Scanpix

Men sønnen fortsatte ufortrødent.

Ammestoppet blev derfor sat på pause, indtil de begge er klar til at prøve igen.

Det betyder dog, at hun fortsat må lægge øre til de bemærkninger, der kommer i kølvandet på at amme en to-årig.

»Hvorfor skal folk have så mange fordomme? Hvis nu det virker for mig og ikke gør noget negativt ved dig, hvorfor skal jeg så høre på andres negative holdning omkring det? Det er selvfølgelig ok at spørge ind til det. 'Nå, hvorfor har du valgt det?'. Så vil jeg gerne forklare det. Jeg siger da heller ikke: 'Ej, giver du virkelig din toårige slik?!' Det kan da godt være, jeg tænker det, men hvis det er fint for dem, så skal jeg da ikke bestemme det,« fortæller hun til Vores Børn.