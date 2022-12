Lyt til artiklen

Stephanie Siguenza har mistet sin svigermor, Annisette.

Det skriver 'Årgang 0'-stjernen på sin egen Instagram.

Det var tidligere på måneden, at Stephanies svigermor faldt om, da TV 2 filmede 'De største øjeblikke'.

Svigermoren blev hurtigt hjulpet på den røde løber, og flere gæster hjalp til med førstehjælp, inden ambulancen kom.

Det lød da også, at svigermoren var i bedring, men i det nye opslag fra Stepahanie står det klart, at hun ikke overlevede efter hjertestoppet.

'Smukkeste, kærligste, dejligste og sjoveste Annisette. Nu er du fløjet i forvejen over regnbuen. Du var min redning i en svær tid, du var min læremester. Du lærte mig at være mig selv, du lærte mig, at det er okay at sige sin mening og at sige fra, og så gav du mig hår på brystet til at kunne følge mit hjerte,' skriver Stephanie og uddyber:

'Du var omringet af os alle lige til det sidste. Hele rummet var fyldt med kærlighed og god energi. Der var besøg fra venner og familie, som kom for at sige farvel og for at vise deres taknemmelighed for alt, hvad du var og har gjort,' lyder det.

Hun hylder også svigermoren for hendes gode humør.

'Nu er dit fysiske dig ikke hos os mere, men du vil altid være med os! Tak for dig! Tak for din glæde, omsorg, støtte, grin, smil og altid festlige humør. Vi ses igen på den anden side! Flyv højt.'

Stephanie meddeler i opslaget, at hun ikke har yderligere at tilføje om dødsfaldet.