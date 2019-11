Det går godt for 'Årgang 0'-stjernen Stephanie van der Watt, der nyder sit sabbatår.

Efter længere tids ombygning af en lejlighed, kan hun og kæresten snart flytte sammen. Og så har hun også scoret sit ønske job.

Det fortalte en glad Stephanie van der Watt, da hun gæstede ’Vild med dans’-studiet fredag aften.

Stephanie van der Watt har gennem længere tid boet sammen med sin kæreste Jeff hos hans forældre. Parret har derfor med længsel ventet på, at deres egen lejlighed snart blev færdig.

Stephanie og Emma, der begge er kendt fra Årgang , havde sammen lagt vejen forbi 'Vild med dans'-studiet fredag for at se semifinalen i det populære danse program.

Og nu skal de ikke vente meget længere.

»Det går meget godt. Jeg kan endda sige, at vi flytter snart op i lejligheden, som vi har været i gang med. Så vi kan komme op om en uges tid måske,« fortalte Stephanie van der Watt.

Selv om parret teknisk set flytter for sig selv, bliver der dog ikke langt til svigerforældrene, da lejligheden er på førsteetagen af svigerforældrenes hus, der er blevet ombygget.

Og det er også derfor, at det har taget så lang tid at få lejligheden i stand, forklarede Stephanie van der Watt.

»Det tager sin tid at lave sådan noget fra bunden af,« forklarede hun.

Både hun og kæresten er dog lykkelige over, at de nu skal flytte sammen i deres eget hjem:

»Vi glæder os rigtig meget, og vi er meget glade for det, »fortalte hun og tilføjede, at postnummeret stadig er Slagelse.

»Den by forlader jeg ikke. Der gør jeg simpelthen ikke. Der er jeg vokset op, og der bliver jeg.«

Også på jobfronten går det godt for 19-årige Stephanie. Hun har tidligere fortalt, at hun gerne ville være lærervikar i sit sabbatår, og at hun overvejede at læse til lærer senere.

Jobbet som lærervikar lod dog vente på sig, men nu er det lykkedes:

»Jeg har sabbatår, men er faktisk stadigvæk i skole. Jeg er lærervikar og pædagogvikar på en skole i Slagelse, så det er jo meget fedt, meget hyggeligt og nogle søde børn alle sammen,« sagde hun.

Stephanie van der Watt har planer om at fortsætte som lærervikar året ud og også næste år.