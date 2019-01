Stephanie fra tv-programmet 'Årgang 0' var også at finde blandt gæster til årets Reality Awards fredag. Hun drømmer især om at være med i et bestemt tv-program.

»Der har ikke budt sig noget endnu, men hvis noget byder sig, som er spændende, og som jeg også finder sjovt at lave, kunne jeg måske godt sige ja,« siger Stephanie til B.T., der med et stort smil holder om sin kæreste Jeff, hun i aftenens anledning har taget med.

Især ét program står højt på listen over tv-programmer, Stephanie kunne tænke sig at medvirke i.

»Jeg vil gerne være med i Vild Med Dans. Uden tvivl.«

Stephanie går i øjeblikket i 3.g i gymnasiet og har allerede lagt en plan for, hvad hun skal, når hun til sommer bliver student.

»Jeg skal have et sabbatår, hvor jeg skal arbejde og få erhvervserfaring. Og så skal jeg læse til lærer. Jeg vil gerne være lærer for de helt små børn,« siger Stephanie.

Kæresten Jeff står nervøst ved siden af og smiler skævt. Det er første gang, han er med Stephanie til et award-show.

»Det er lidt underligt. Det er første gang, jeg prøver sådan noget i hele mit liv. Men jeg synes, det er meget hyggeligt,« siger Jeff.

Stephanie og Jeff har kendt hinanden i mange år, og fik for første gang øjnene op for hinanden helt tilbage i syvende klasse.

Men kærligheden mellem dem brast allerede efter halvanden måned, og de blev derefter gode venner.

»Vi har altid snakket pissegodt sammen og været megagode venner,« siger Stephanie.

»I starten af 1.g snakkede vi så lidt mere - og mere og mere - og nu har vi været sammen i et år,« siger Stephanie med et stort smil.