Den 32-årige 'Sjit Happens'-stjerne og deltager i 'Vild med dans' Stephania Potalivo og forretningsmanden og medejer af restaurantkæden 'Madklubben' Nils Petter Bro er klar til et nyt kapitel i deres fælles liv.

Parret har tidligere boet til leje i en lejlighed i København, men nu har de haft den store pengepung oppe af lommen.

De har nemlig lagt hele 9,5 millioner kroner for en villa i Charlottenlund i Nordsjælland. Det skriver Se og Hør.

At parret har købt hus afslører Stephania Potalivo i et opslag på Instagram. Her hun står på en planteskole med indkøbsvognen fuld af planter.

Måske er jeg alligevel ved at blive lidt voksen! Er blevet husejer og elsker allerede at gå på planteskolen Et opslag delt af Stephania Potalivo (@stephaniapotalivo) den 14. Apr, 2020 kl. 12.26 PDT

'Måske er jeg alligevel ved at blive lidt voksen! Er blevet husejer og elsker allerede at gå på planteskolen,' skriver hun til opslaget.

Og det er da også en glad Stephania Potalivo, B.T. fanger på telefonen:

»Jeg har ikke så meget at sige, andet end at jeg bare er super glad. Og alt er dejligt. Jeg prøver at være lidt privat omkring det, men alt er godt, og jeg elsker det.«

Helt privat er hun dog ikke på Instagram, hvor hun flittigt deler ud af sin hverdag til sine 291.000 følgere. Her har hun netop delt en 'story', hvor hendes mand Nils Petter Bro er ved at sætte deres anneks i stand.

Her ses Stephania Potalivo, Nils Petter Bro, og niecen Gabriella. Foto: Laura Rode Nygaard

Til opslaget skriver hun: 'Vi har ikke engang boet i hus sammen i en måned, og Petter er allerede klar til at flytte i annekset.'

Parret har ellers masser af plads at boltre sig på. Deres nye villa er nemlig ifølge Se og Hør hele 142 kvadratmeter og med en lille kælder på 23 kvadratmeter.

Derudover er der hele fem værelser, så der er masser af plads til, at parret kan udvide deres lille familie, som indtil videre består af de to samt parrets hund Jessie. Villaen er fra 1921 og er bygget i romantisk stil med bindingsværk og sprossevinduer.

De to nyslåede husejere sagde 'ja' til hinanden foran venner og familie i Skovshoved Kirke i 2018. Stephania Potalivo bar dengang en brudekjole designet af Jesper Høvring, som står bag flere af kronpinsesse Marys kjoler.