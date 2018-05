Skuespillerinden er i gang med en samtalebog, der udkommer som E-bog til juni.

Normalt er Stephania Potalivo kendt for sit skuespil, men der går ikke længe, før hun kan skrive forfatter på sit CV. Hun arbejder nemlig på en E-bog med livsstileksperten Michelle Kristensen.

»Bogen kommer til at handle om sundhed i alle mulige aspekter; ikke sådan kost og træning, men mere sådan om arbejde, sociale medier. Det bliver en samtalebog om hele denne her sammenligningskultur, vi har, og alle de her urealistiske mål, man måske skal have. Det glæder jeg mig til,« fortalte Stephania forud for ‘Elle Style Awards’ i denne uge.

Der er ikke sat en specifik målgruppe på bogen. Den er henvendt til alle kvinder, men den er nok mest relevant for den lidt yngre generation.

»Den er god til unge kvinder, men jeg tror også, at ældre kvinder kan læse den. Vi taler lidt om alle, men det er måske lidt nemmere for folk, som er lidt ældre, at fungere i hele denne her digitale verden, end det er for helt unge mennesker,« fortæller Stephania og fortsætter:

»Vi fortæller om vores erfaringer og ting, vi stadig kan gå og deale med, men også, hvad vi har erfaret hjælper. Vi er meget åbne og ærlige.«

E-bogen udkommer til juni, og meget tyder på, at de to forfattere allerede har fået et rigtig fint forhold til hinanden. Se bare herunder:

Selvom jeg ikke har kendt @michellekristensen.dk i særlig lang tid, ville jeg sagtens kunne slå en lille prut foran hende uden det ville være mærkeligt! Det er ikke kun af den grund, at vi er igang med at skrive en e-bog. Vi er vildt forskellige, men har meget de samme værdier, så det bliver skide godt det her Et opslag delt af Stephania Potalivo (@stephaniapotalivo) den 2. Apr, 2018 kl. 7.29 PDT

