Selvom de endnu ikke er gift, så har Stephania Potalivo og hendes forlovede, Nils Petter Bro, helt styr på bryllupsrejsen.

Der er ikke længe til, at Stephania Potalivo skal giftes med sin forlovede, Nils Petter Bro, som er medejer af den populære restaurantkæde Madklubben. Selvom parret endnu ikke har givet hinanden et ja, så er den efterfølgende bryllupsrejse allerede planlagt.

»Vi skal på safari. Bryllupsrejsen er bestilt. Vi skal til Sydafrika på safari og ud at se på dyr. Jeg tror, at vi er væk i omkring 10 dage, og vi rejser ret tæt på, at vi er blevet gift, så det er meget dejligt,« fortæller Stephania.

Bryllupsrejsen er heldigvis ikke det eneste, der er styr på. Stephania er nemlig også godt på vej til at have styr på sin brudekjole.

»Jeg skal prøve min kjole i næste uge. Den er ved at blive syet, men det bliver ret stort,« fortalte hun med et smil.

Stephania har, udover bryllupsplanlægning, travlt med optagelser på en ny komedieserie til TV3, som har fået titlen ‘Hånd i hånd’.

