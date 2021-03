Siden forrige weekend har over 100 millioner set Oprah Winfreys interview med de 'bortviste' britiske royale, prins Harry og hertuginde Meghan.

Den 67-årige amerikanske talkshowvært fik vanen tro sine to royale gæster til at sige de mest utrolige ting.

Således afslørede hertuginde Meghan, at hun efter nærkontakt med det britiske hof seriøst havde overvejet selvmord. Og prins Harry antydede, at kongehuset var mere end bare almindeligt racistisk anlagt.

Men den slags afsløringer er selvfølgelig ikke noget nyt for Oprah, der i sin tid blev forfremmet, fordi hun havde det, cheferne på nyhedsstationen i Chicago kaldte 'en følelsesmæssig effekt' på sine tv-gæster.

Oprah Winfrey (med ryggen til) tjente godt 50 millioner kroner på sit interview med Harry og Meghan. Foto: HARPO PRODUCTIONS - Reuters Vis mere Oprah Winfrey (med ryggen til) tjente godt 50 millioner kroner på sit interview med Harry og Meghan. Foto: HARPO PRODUCTIONS - Reuters

Således var det hos Oprah Winfrey, at Tom Cruise i 2005 noget nær fik ødelagt sin egen karriere ved som en gal mand at hoppe op og ned i hendes sofa. Det var samme Oprah, der via en massiv kampagne i 2008 var med til at få USAs første sorte præsident, Barack Obama, valgt.

Det var i Oprahs tv-sofa, at en tydeligt nervøs Ellen DeGeneres i 1997 afslørede, at hun ligesom sin karakter i sitcomserien 'Ellen' var lesbisk. Den engang syvdobbelte Tour de France-mester Lance Armstrong valgte i 2013 Oprah som vært i interviewet, hvor han langt om længe indrømmede sit mangeårige dopingsnyd.

Også Michael Jackson, Whitney Houston og Rihanna har lagt deres mest følsomme og personlige kort på Oprah Winfreys sofabord. Og den tidligere førstedame Michelle Obama har i et interview med bladet Vanity Fair forklaret det intime forhold, mange har til Oprah Winfrey:

»Oprah lytter med hjertet og hun dømmer aldrig. Oprah har kendt til den mest utrolige fattigdom. Og hun ved, at du har dine grunde til dine gerninger.«

Barack Obama giver den fornemme orden 'Presidential Medal of Freedom' til Oprah Winfrey Foto: LARRY DOWNING - Ritzau Vis mere Barack Obama giver den fornemme orden 'Presidential Medal of Freedom' til Oprah Winfrey Foto: LARRY DOWNING - Ritzau

Oprah Winfrey blev født af den ugifte stuepige Vernita Lee. Familien var så fattig, at Oprah ofte gik i skole i en kjole lavet af kartoffelsække.

I et interview i sit eget månedsblad O Magazine fortæller Oprah Winfrey, at hun blev seksuelt misbrugt af flere familiemedlemmer. Som 14-årig blev hun gravid. Men barnet døde kort tid efter fødslen.

»Jeg har siden bevidst valgt ikke at blive mor. Fordi jeg ikke selv oplevede en god mor,« fortæller Oprah Winfrey.

Og mens børnene således blev valgt fra, valgte Oprah karrieren til.

Oprah Winfrey og Steadman Graham har været kærester siden 1986. Foto: RAJESH JANTILAL - AFP Vis mere Oprah Winfrey og Steadman Graham har været kærester siden 1986. Foto: RAJESH JANTILAL - AFP

I 1976 blev den blot 22-årige Oprah Winfrey den yngste kvindelige og første sorte tv-vært på nyhedsstationen WLAC-tv i Nashville.

I 1983 fik hun sit første soloshow, der på fire måneder blev det mest sete i staten Illinois. I 1984 blev 'The Oprah Winfrey Show' forlænget fra en halv til en hel time.

Og da showet sluttede i 2011, kunnet udsendelsen ses i hele verden. Og alene i USA havde Oprah godt 12 millioner seere hver dag.

Og med den slags succes følger selvfølgelig penge, mange penge.

Oprah Winfrey og Michael Jackson i 1993. Foto: STR - Reuters Vis mere Oprah Winfrey og Michael Jackson i 1993. Foto: STR - Reuters

Ifølge finansmagasinet Forbes er den engang kartoffelsækklædte Oprah Winfrey i dag god for det, der svarer til 18 milliarder kroner.

Til dags dato har hun dog givet godt fire milliarder væk til velgørende formål som uddannelse, forskning og hjælp til verdens fattigste.

Politisk ligger Oprah Winfrey efter eget udsagn 'lidt til venstre for midten'. Og ifølge avisen New York Times sikrede hendes 2008-støtte til Barack Obama mindst en million ekstra stemmer til den demokratiske kandidat.

»Jeg kan ikke komme i tanke om en mere indflydelsesrig amerikaner end Oprah,« siger eksborgmester og talkshowstjerne Jerry Springer i et nyt interview med bladet People Magazine.

Oprah Winfrey i 2016. Foto: PETE MAROVICH - EPA Vis mere Oprah Winfrey i 2016. Foto: PETE MAROVICH - EPA

Men trods Oprah Winfreys store indflydelse skal ingen regne med at se tv-stjernen på stemmesedlen til et fremtidigt præsidentvalg.

»Jeg har simpelthen ikke temperamentet til at være politiker. Ofte kan du ikke sige, hvad du virkelig mener. Og hvis jeg ikke kan sige, hvad jeg virkelig mener, så eksploderer jeg,« siger Oprah Winfrey i et interview med bladet Rolling Stone.

Og i samme blad accepteres Winfreys politiske valg som det fornuftige.

»Oprah er den udløsende faktor, der kan hjælpe andre godt på vej,« skriver journalisten Matt Taibbi.

Over 100 millioner set Oprah Winfreys seneste interview - Med Prins Harry og Meghan Markle. Foto: PAUL ELLIS - AFP Vis mere Over 100 millioner set Oprah Winfreys seneste interview - Med Prins Harry og Meghan Markle. Foto: PAUL ELLIS - AFP

»Men hun kender simpelthen for mange forskellige mennesker. For eksempel ville journalister overalt være begejstrede for at fortælle om Oprahs tidligere venskab med folk som Harvey Weinstein. Den kan være svær at sluge for MeToo-generationen,« skriver Rolling Stone.

Ifølge avisen Washington Post fik Oprah Winfrey godt 50 millioner kroner for sit interview med prins Harry og Meghan Markle.