56-årige Mikkel Beha Erichsen har levet godt på sin karriere som tv-søeventyrer.

Det kan man ikke mindst se på det netop offentliggjorte regnskab fra hans holdingselskab.

Her fremgår det, hvordan han er med i flere virksomheder indenfor film og tv-branchen, samt hvordan han står bag bøger og events samt driver konsulentvirksomhed.

Egenkapitalen i Beha Erichsen Holding ApS er da vokset til lige over de 13 millioner kroner.

Overskuddet for regnskabsåret ender på lige over 400.000 kroner, og så er der samtidig blevet udbetalt et beskedendt udbytte på lige under 115.000 kroner.

Men alt er ikke fryd og gammen, for holdingselskabet ender ud med et resultat, der er mere end 1,8 millioner lavere end sidste år.

Der har samlet været omkostninger for omkring en million kroner mere end året før.

Blandt holdingselskabets virksomheder finder man ikke mindst Mikkel Beha Erichsens produktionsselskab Havana Production, som også netop har offentliggjort sit årsregnskab.

TV-vært og søeventyrer Mikkel Beha. Her arbejder han på sin husbåd. Foto: Søren Bidstrup Vis mere TV-vært og søeventyrer Mikkel Beha. Her arbejder han på sin husbåd. Foto: Søren Bidstrup

Her er der ligeledes grønne tal på bundlinjen, men heller ikke her, er det noget, der kan måle sig med regnskabet året før.

Overskuddet er mindre, men lander stadig på lige godt 1,15 millioner kroner.

Samtidig er der heller ikke blevet udbetalt udbytte på 900.000 kroner, ligesom der gjorde året forinden.

Faktisk lyder årets udbytte på et rundt nul, men til gengæld er lønningerne til virksomhedens to ansatte steget med omkring 350.000 kroner.

For de to ansatte – hvoraf den ene må formodes at være Mikkel Beha Erichsen selv – har fået udbetalt i omegnen af 1,4 millioner kroner for året.

Den forhøjede egenkapital i produktionsselskabet lyder derfor på en sjat under de 2,5 millioner kroner.

Samlet set har den 56-årige søfarer altså stadig en kistebund på svimlende 15,5 millioner kroner, men mon ikke årets nedgang på rundt regnet halvanden million kan mærkes alligevel.

Derudover er Mikkel Beha Erichsen også direktør i familievirksomheden Den Blå Delfin, ligesom han er en del af ejerkredsen i Fonden Nordkaperen og Fonden Wild Nature Foundation samt sidder i bestyrelsen for Skonnerten Mira.