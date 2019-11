I 'Hustlers' spiller Jennifer Lopez en stripper, der bedøver stenrige finansmænd fra Wall Street med stoffer for at berøve dem.

I virkeligheden er den 50-årige popsanger selv den stenrige. Faktisk er hun god for over 2,5 milliarder kroner. Det skriver den britiske avis Metro.

Filmen er også en kommerciel succes og har tjent omkring en milliard kroner på verdensplan.

Det vil glæde investorerne, men ifølge Lopez selv tjener hun ikke en cent på indspilningerne. I et interview med herremagasinet CQ siger milliardæren:

»Jeg blev ikke betalt en masse for 'Hustlers'.«

»Jeg gjorde det gratis og producerede filmen. Ligesom 'Jenny from the block' - jeg gør, hvad jeg elsker,« siger sangeren og henviser til hendes popbasker fra 2002 'Jenny from the Block'.

Spørgsmålet er så, hvor meget man skal lægge i popstjernens påstand om frivilligt arbejde.

For bag filmen står film- og tv-selskabet Nuyorican Productions. Og gæt hvem der ejer det?

Det gør netop Jennifer Lopez. Og det betyder formelt set, at hendes firma får del i overskuddet af filmens millardomsætning.

Filmselskabet har tidligere produceret film som 'The Boy Next Door' og 'Feel the noise' med netop Jennifer Lopez i bærende roller.

Hun mangler hvert fald ikke ikke penge, og en anden af 'Hustlers'-skuespillerne har angiveligt tjent tykt på sit skuespil.

Det indrømmede rapperen og mangemillionæren Cardi B i sidste måned i et interview med talkshow-værten Ellen DeGeneres.

»Jeg nød det. Jeg kunne ikke tro, at jeg var på et sæt i sådan 16 timer.«

»Ligesom, hvad fanden, er det det her skuespillere og skuespillerinder går igennem.«

»Jeg skal ud på et filmsæt den her måned. Jeg elsker pengene,« sagde hun.

Filmen 'Huslers' ruller lige nu henover de danske biografer.

Men ifølge B.T.'s anmeldelse 'De har jo ikke noget på' får Lopez ikke meget kvalitet ud af de 140 millioner kroner, det har kostet at lave filmen.

»Jennifer Lopez har fået vældig meget ros for sin rolle som Ramona, men hun foretager sig altså ikke meget andet, end hun har gjort i adskillige musikvideoer,« skriver anmelder Thomas Brunstrøm.

Hvilket vil sige at smide tøjet. Anmelderen kvitterede med to stjerner.

