Næsten 20 år.

Så længe var det Alan Kalters stemme, man kunne høre, hvis man zappede forbi talkshowet 'The Late Show with David Letterman', når aftenens gæster skulle præsenteres.

4. oktober døde han, 78 år gammel, på Stamford Hospital i Connecticut. Det bekræfter hans kone Peggy Masterson til The Hollywood Reporter.

'En meget trist dag, men mange gode minder,' skriver David Letterman i en offentlig udtalelse efter at have modtaget den sørgmodige nyhed.

Alan Kalter sammen med sin kone, Peggy Masterson. Foto: JOSHUA ROBERTS

I 1995 gik den tidligere speaker, Bill Wendell, på pension. I den forbindelse skulle 'The Late Show' finde en erstatning. Da talkshowværten skulle lytte alle de håbefulde auditions igennem, var han ikke i tvivl:

'Alans var den første og eneste stemme, vi lyttede til. Vi vidste, at han ville være vores valg. Uanset hvad, så havde vi altid den bedste annoncør inden for fjernsyn. Vidunderlig stemme,' skriver David Letterman.

Første gang, seerne fik Katlers stemme at opleve, var i september 1995. Han holdt ved frem til 20. maj 2015, hvor 'The Late Show with David Letterman's sidste program blev sendt.

Alan Kalter døde med sin kone og sine døtre ved sin side.