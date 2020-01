'Det er næsten, som om du ønsker, at folk griner af dig.'

Sådan skriver en Twitter-bruger til den britiske modedesigner Stella McCartney, efter at hun har delt et opslag med skuespilleren Joaquin Phoenix.

Opslaget viser et billede af den 45-årige skuespiller iført et jakkesæt, der er designet af Stelle McCartney.

På billedet fremviser han stolt den statuette, som han vandt ved Golden Globes natten til mandag dansk tid for sin præstation i filmen 'Joker'.

Joaquin Phoenix. Foto: FREDERIC J. BROWN Vis mere Joaquin Phoenix. Foto: FREDERIC J. BROWN

Det er dog ikke billedet i sig, som 48-årige Stella McCartney bliver hånet for. Det er i stedet den dertilhørende tekst, hvori hun skriver følgende:

'Denne mand er en vinder. Han er iført en specialdesignet (miljøvenlig, red.) Stella, fordi han tager beslutninger med tanke på planetens fremtid. Han har desuden valgt at benytte dette jakkesæt til alle årets prisuddelinger for at reducere affald. Jeg er stolt af at arbejde sammen med dig.'

Og selvom idéen måske er fin i sig selv, så får Stella McCartney altså hug for at overdrive betydningen af Joaquin Phoenix' valg om at ville genbruge det samme jakkesæt hele året.

'Planetens fremtid... Det er et skide jakkesæt,' skriver en bruger for eksempel.

'Samme jakkesæt hele året? Skandaløst! Hvordan skal han dog klare det?', skriver en anden sarkastisk.

'Wow. En sand helt,' skriver en tredje tørt.

Til Stella McCartneys forsvar, så har hun været en ledende stemme inden for miljøvenlig mode, siden hun grundlagde sin virksomhed tilbage i 2001.

Hun benytter for eksempel miljøvenlige materialer og har blandt andet lanceret en vegansk tøjkollektion sammen med sangerinden Taylor Swift.

Joaquin Phoenix kæmper ligeledes for miljøet og bliver ofte set til klimademonstrationer. Han er desuden livslang veganer og har flere gange udtalt sig højlydt om dyrerettigheder og klimaforandringerne.

I sin takketale til Golden Globes benyttede han da også en del af sin taletid på at sætte fokus på den mængde CO2, som mange Hollywood-stjerner udleder ved at flyve rundt i privatfly.

»Nogle gange bliver vi nødt til at tage ansvar og lave ændringer og ofringer i vores eget liv. Vi behøver ikke at flyve i privatfly til Palm Springs og tilbage igen for at deltage i prisuddelingen. Helt ærligt,« sagde han blandt andet.

Dette års Golden Globes var i øvrigt et af de mest miljøvenlige nogensinde. Der var blandt andet en genbrugelig rød løber samt sugerør af papir, mens der også blev serveret et plantebaseret, vegansk måltid.