Der blev tirsdag skrevet danmarkshistorie på boligmarkedet, da en Vedbæk-villa blev solgt for svimlende 150 millioner kroner og dermed blev det dyreste hus, der nogensinde er blevet solgt på dansk grund.

Det var Boliga, der breakede nyheden i en pressemeddelelse, men boligsiden nævnte ikke navnet på hverken sælger eller køber.

Ifølge tinglysningen er det dog ingen andre end den tidligere IT Factory-medejer Peter Sølbeck, der kan prale med at have solgt landets dyreste villa, som senest blev handlet for 18 millioner kroner i 1995.

Peter Sølbeck blev landskendt, da han og hans hustru, Anne-Mette Sølbeck, var med på den famøse tur til Dubai, hvor Stein Bagger forsvandt som dug for solen, fordi jorden begyndte at brænde for meget under ham i forbindelse med IT Factory-skandalen.

En skandale, der endte med at koste Peter Sølbeck knap 500 millioner kroner, fordi han – ligesom mange andre – blev snydt og bedraget af Stein Bagger.

Peter Sølbeck er kendt for at være en pressesky forretningsmand, men nu er han altså i medierne igen. Denne gang på grund af den opsigtsvækkende bolighandel.

På trods af han lige har solgt landets dyreste hus, så er det dog en beskeden mand, B.T. fanger over telefonen onsdag morgen.

»Det er klart, at det giver opmærksomhed, at det er det hidtil dyreste hus, men jeg har faktisk ikke så meget at sige, da det er en privatsag,« siger Peter Sølbeck og uddyber dog lidt alligevel:

»Vi har haft det her fantastiske hjem i 28 år, og nu er det så nogle andres tur. Det er skønt at vide, at andre nu får en fornøjelse af det. Huset har en hel fantastisk historie.«

Hvorfor har I solgt det?

»Det er et stort hus, og vi er kun to mennesker, så vi har købt noget andet oppe nordpå i Sandbjerg,« siger Peter Sølbeck, der dog ikke vil uddybe prisen eller størrelsen på det nye hus.

Havde I regnet med at sælge jeres gamle hus til så høj en pris?

»Det ved jeg ikke, om vi havde. Men der er bare tale om udbud og efterspørgsel. Der er reelt kun to huse på den kyststrækning, og derfor kunne vi også få mange penge for det.«

Det er ifølge tinglysningen Ejendomsselskabet Krogshøjvej 32 ApS, der er køberne af den rekorddyre villa. Selskabet er styret af henholdsvis Trine Kildevæld Wennike og Helge Wennike.

De to bor og driver virksomheder i England, viser oplysninger fra den britiske erhvervsdatabase Companies House.

Peter Sølbeck oplyser til B.T., at han ikke kender køberne personligt.

B.T. har forsøgt at komme i kontakt med de to nye ejere af landets dyreste hus, men det har ikke været muligt.